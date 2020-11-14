«الشؤون الدستورية» بـ «الوطني» تنظم حلقة نقاشية

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة كفاح محمد الزعابي، رئيسة اللجنة، اليوم، حلقة نقاشية افتراضية «عن بُعد» تحت عنوان «الواقع والطموح في مهنة المحاماة»، وذلك في إطار مناقشتها موضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة».

ويشارك في الحلقة أعضاء اللجنة كل من أحمد عبدالله الشحي، مقرر اللجنة، وعائشة محمد الملا، ومروان عبيد المهيري، وأحمد بوشهاب السويدي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وهند حميد العليلي.

وقالت كفاح محمد الزعابي، رئيسة اللجنة، إن هذه الحلقة النقاشية مهمة للغاية من أجل الاطلاع بشكل مباشر ومن قرب على أهم المعوقات والتحديات التي تعيق عمل المحامين وجهود وزارة العدل في تذليلها، وما الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تطوير مخرجات معهد التدريب والدراسات القضائية، ما يعزز مزاولة مهنة المحاماة، لافتة إلى أن هذه الحلقة ستصب في إثراء النقاش حول موضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة»، والخروج بتوصيات تلامس الواقع.

وتابعت أن تنظيم هذه الحلقة سيتم «عن بُعد»، وذلك حتى تكون متاحة لكل المحامين الراغبين في المشاركة من مختلف إمارات الدولة، من خلال إرسال رابط إلكتروني للمشاركين فيها أو المشاركة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمجلس www.almajles.gov.ae.

وأشارت إلى أن الحلقة النقاشية تهدف إلى مناقشة جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، والتعرف على الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمحامين، والتعرف على تحديات التدريب في المعهد القضائي.