«صحة» توفر الرعاية الطبية لـ 266 ألف مريض بالسكري

أبوظبي (وام)

قدمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» الرعاية الطبية لنحو 266 ألف مريض بالسكري تلقوا العلاج والمراجعة والاستشارة خلال الفترة من يناير 2019 إلى نهاية أكتوبر 2020 فضلاً عن تنظيم حملات التوعية والتثقيف.

واستقبلت منشآت شركة «صحة» 152 ألفاً و245 مريضاً خلال العام الماضي و113 ألفاً و796 مريضاً منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر 2020 فيما بلغ عدد الزيارات لمرضى السكري لمنشآت شركة «صحة» لتلقي العلاج والمراجعة والاستشارة 590.302 زيارة خلال العام الماضي و391.951 زيارة من بداية شهر يناير وحتى نهاية أكتوبر 2020.

وقالت عائشة المهري مدير دائرة التمريض في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بمناسبة اليوم العالمي للسكري الذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام ويقام هذا العام تحت شعار «الممرضات يصنعن الفرق»، إن الكادر التمريضي في شركة «صحة» يقوم بدور متميز في توفير الرعاية لمرضى السكري إذ حرصت «صحة» على رفد مرافقها الطبية بكادر تمريضي متخصص ومؤهل للتعامل مع مرضى السكري وتقديم التوعية والتثقيف والتعليم لأفراد المجتمع للحد من تأثير هذا المرض المزمن.