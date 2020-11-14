اكتساح إماراتي في الشوط الرئيسي شرايا في مهرجان الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت منافسات أشواط الحقائق اكتساحاً إماراتياً لجميع المراكز الفائزة في الشوط الرئيسي لشرايا حقايق المجاهيم مع تقاسم سعودي إماراتي للنتائج الفائزة بالشوط العام «تلاد حقايق» في مهرجان الظفرة والتي أعلنت اللجنة المنظمة نتائجها مساء أمس، بحضور معالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج.

وأسفرت نتائج شوط حقائق تلاد لأبناء القبائل عام مجاهيم عن فوز «القعودة» لحمود عبدالله سالمين المنصوري بالمركز الأول، بينما جاء في المركز الثاني «مذورة» ليافور قران العامري، وجاء في المركز الثالث «فزاعه» لسعيد أحمد سالم العامري، وفي المركز الرابع «الوافية» لسالم محمد العامري، وفي المركز الخامس «انايف» لسالم مبخوت حتروش المنهالي، وفي المركز السادس «مهوله» لبندر رشدان حمد الفضلي، وفي المركز السابع «القعوده» لعبدالله عبيد كردوس العامري، وفي المركز الثامن «حضور» لبخيت مبخوت المنهالي، وفي المركز التاسع «فزعه» لسليم سالم المنهالي، وفي المركز العاشر «منتوقه» لحمدان ناصر المنهالي.

في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل مفتوح «يسمح بالشركاء» - مجاهيم، حازت المركز الأول «غياثي» لمالكها خلفان محسن حميد حفيظ المزروعي، بينما جاءت في المركز الثاني «شناح» لمالكها سعيد سليم مسلم الرباعي العامري، وحلت في المركز الثالث «سمو» لسلطان عبدالله مساعد سعيد المنصوري، وكان المركز الرابع من نصيب «نبا» لمالكها صالح سالم سليم مبخوت المنهالي، في حين جاءت في المركز الخامس «رها» لمالكها محمد راشد جابر المري، وفي المركز السادس «الحرصه» لخالد حمد المنهالي، وفي المركز السابع «معوضه» لمبارك حمود المنصوري، وفي المركز الثامن «رقا» لاحمد بخيت المنهالي، وفي المركز التاسع «الفارقه» لمبخوت عبدالله المنهالي، وفي المركز العاشر «صمخ» لصالح محسن المنهالي.

في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل رئيسي - مجاهيم، حازت المركز الأول «شناح» لمالكها عبدالله مساعد سعيد صالح المنصوري، بينما جاءت في المركز الثاني «منتوقه» لمالكها محمد زايد خلفان المنصوري، وحلت في المركز الثالث «فزعه» لمالكها حمد سالم حمد العشط المنهالي، وكان المركز الرابع من نصيب «الصايمه» لمالكها صالح عبدالله حسن سالم المنهالي، في حين جاءت في المركز الخامس «هيافه بن حمحوم» لمالكها مسلم صالح سالم المحرمي، وفي المركز السادس «شواقة» لظبيعي عبدالله المنهالي، وفي المركز السابع «شواقه» لسعد مبخوت المنهالي، وفي المركز الثامن «مروعه» لمحمد سعيد المزروعي، وفي المركز التاسع «الصايبه» لعلي إبراهيم التميمي، وفي المركز العاشر «الكايد» لمبارك محمد سالم المنهالي.

وكشفت نتائج منافسات أشواط المفاريد سواء التلاد أو الشرايا مجاهيم التي أعلنت عنها اللجنة المنظمة مساء أمس الأول عن اكتساح إماراتي للمراكز الأولى في جميع الأشواط، بعد أن تمكنت الإبل الإماراتية من حصد 9 مراكز في شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل عام الشوط الأول، بينما حصدت الإبل السعودية مركزاً وحيداً في ذلك الشوط، وكانت الإبل الإماراتية حسمت المراكز من الأول حتى العاشر، باستثناء المركز السابع في ذلك الشوط الذي انتقل إلى الإبل السعودية.

وفي شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل الشوط الثاني، تمكنت الإبل الإماراتية أيضاً من حسم جميع المراكز الفائزة، باستثناء المركز الرابع الذي انتقل للإبل السعودية.

وقررت لجنة التحكيم في مهرجان الظفرة حجب المركزين التاسع والعاشر في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل مفتوح، والتي سمح فيها بالشركاء، وذلك لعدم ارتقاء المشاركات في هذا الشوط إلى المستوى المناسب لحجم الجائزة والتي يتطلب الفوز بها مجموعة من المعايير الجمالية الواجب توافرها في الإبل التي تتقدم إلى المراكز الفائزة، وذلك تطبيقاً لشروط المشاركة في المسابقة والتي تتضمن ضمن شروطها، «تحجب جائزة المراكز التي لا يرتقي الحلال المشارك فيها لمستوى الجائزة».

كما تتضمن الاشتراطات أيضاً السماح لأبناء القبائل بالمشاركة بمطيتين كحد أقصى في كل شوط من الأشواط الفردية، مع منع مشاركة الإبل المهجنة في أشواط المحليات الأصايل أو المجاهيم، كما يمنع مشاركة الإبل المريضة أو المصابة بأي نوع من الفطريات، مثل الجرب أو القرع أو الحساسية أو أي مرض معدٍ تقره اللجنة الطبية، كما يتم استبعاد المطية إذا تبين للجنة الطبية أن بها أي نوع من أنواع العبث للتغيير من الشكل الطبيعي أو مصبوغة أو كانت تحت تأثير المنشطات.

وطالبت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان بضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة والخاصة بالمشاركين الراغبين في خوض منافسات مزاينة الإبل، وهي المسابقة الأكبر والأقوى في المهرجان والتي تتضمن مجموعة من التعليمات المنظمة لحسن سير عمليات التحكيم والمسابقة، وأهمها ضرورة التقيد بالأنظمة والشروط الخاصة بالمزاينة، والالتزام بالأوقات المحددة لدخول الإبل، ومنع دخول أي مطية بعد انتهاء الوقت المحدد للدخول، وكذلك يمنع أصحاب الحلال من دخول شبوك المزاينة بعد تسلم حلالهم من قبل اللجنة، وفي حال وجود أي شخص من أصحاب الحلال سوف تلغى مشاركته من الشوط، كما سوف تلغى مشاركة أي متسابق يخالف الشروط وعلى المشاركين الالتزام بالتعليمات المقررة من اللجنة المنظمة للمهرجان والتحلي بالأخلاق الحسنة وعدم الإزعاج، حفاظاً على هدوء وصفاء المهرجان.

جدول زمني

أكدت اللجنة ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للأشواط، ويمنع منعاً باتاً دخول أي مشارك بعد بداية الأشواط، كما أنه على المشاركين الامتثال لقرارات لجنة التحكيم، وفي حال عدم التزامهم بالتعليمات أو الاعتراض يحق حينها للجنة استبعادهم من المشاركة وإذا رأت لجنة الفرز أن المطية المشاركة لا ترقى إلى مستوى المواصفات العامة للمزاينة سيتم استبعادها، كما يتم انتقاء أفضل مواصفات الجمال في الإبل المشاركة وتكون المفاضلة والتمييز بين المراكز للإبل المشاركة على أساس نظام النقاط، وتكون قرارات اللجنة نافذة وغير قابلة للطعن أو أي تدخل.