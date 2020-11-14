«التربية» تطلق برنامج المدرب الرقمي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تنطلق اليوم الأحد فعاليات «برنامج المدرب الرقمي 2020» الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والذي يضم نخبة من المعلمين الحاصلين على «رخصة المعلم».

ما يميز البرنامج الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الوزارة، هو آلية تقييم المشاركين فيه، حيث يتم اتباع نظام التقييم الجديد المتمثل في التقييم قبل وأثناء وبعد الانتهاء من التدريب، وفق 6 محاور أساسية بنيت وفق أفضل الممارسات العالمية، إذ يكلف كل مشارك بتنفيذ مهمات تسلسلية في مكان العمل، وتوضع في ملف إنجاز إلكتروني، ويتم تقييمها تباعاً بعد توزيع جميع المشاركين في البرنامج على مقيمين معتمدين مرخصين من اختصاصي التدريب في معهد تدريب المعلمين، بحيث يرافق هذا المقيم المتدرب طوال رحلة التدريب، وسيتم اتباع نظام ASSESSOR IV. في تقييم المشاركين، وعلى كل مشارك أن يلازم أحد اختصاصي التدريب، ويشاركه في ورشات تدريبية مختارة (SHADOWING)، وعلى كل مشارك تسليم مشروع التخرج الفردي، ومناقشته مع اللجنة، وتنفيذ ورشة تدريبية متكاملة يقوم المقيم بحضورها واعتمادها للتقييم الختامي، وإصدار تقرير النتيجة النهائية بحق كل مشارك.

يشار إلى أن البرنامج يتكون من ثلاث وحدات تدريبية، وهي التخطيط للتدريب الرقمي، وتنفيذ التدريب الرقمي، وتقييم التدريب الرقمي، وتنبثق عنها 12 ورشة تدريبية، تحقق عدداً من مؤشرات الأداء التي ترتبط بالأهداف في 60 ساعة تدريبية معتمدة، وفق ما ذكرت خولة الحوسني مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية.

وأكدت الحوسني أن برنامج المدرب الرقمي بني على معايير محددة وواضحة اعتمدت على مجالات ثلاثة، حيث ركز البرنامج التدريبي على تقديم مجموعة من المعارف المتعلقة بالتدريب عن بُعد والمهارات الواجب توافرها في المدرب الرقمي وكذلك الاتجاهات المرتبطة بالتدريب. إذ إنه يتطرق إلى تدريب المدربين على المهارات الأساسية والطرق العملية للتدريب سواء كان التدريب مباشراً أو عن بُعد، بغض النظر عن التخصص، مركزاً على التعريف بأساسيات التدريب وطرق صياغة الأهداف وتنمية مهارات العرض والتقديم في التدريب المباشر أو من خلف الشاشة، واستراتيجيات تنفيذ وتقييم وقياس أثر البرامج، ثم ينتقل بهم لإدارة العملية التدريبية، فيتعلم المشاركون قواعد التدريب الفعال وطرق التحفيز والتهيئة وإدارة الجلسة وتجهيز بيئة التدريب المباشرة والإلكترونية، بالإضافة إلى طرق احتساب العائد من الاستثمار في التدريب وقياس الأثر، كما أن البرنامج يركز على تدريب المشاركين مهارات بناء وتصميم الحقائب التدريبية.

وأشارت الحوسني إلى أن هذا البرنامج يأتي استكمالاً لبرنامج المدرب المعتمد والذي انطلق عام 2016، حيث تم تطوير برنامج المدرب الرقمي ليواكب التطورات في مجال التدريب عن بُعد والذي يهدف إلى تحسين كفايات المدرب في بيئة التدريب الإلكترونية.

الأهداف العامة

حدد البرنامج أهدافه والمتمثلة في تحديد طرق الوصول إلى الاحتياجات الفعلية للمشاركين بطرق إلكترونية، وتصميم البرامج التدريبية الإلكترونية والمباشرة وفق أحدث النماذج المعتمدة عالمياً، وتطوير محتوى تدريبي الإلكتروني أو المباشر لوحدة تدريبية متكاملة في مجال التخصص، وتحديد طرق تقييم التدريب الإلكتروني وقياس أثره.

ويستهدف البرنامج كفايات متنوعة، كالمحافظة على علاقات التعلم وتطويرها في التدريب عن بُعد، بحيث يقوم المدرب بالمحافظة على صلة وثيقة بعملية التعلم والتطوير المستمر وتوظيف المصادر التعلمية بما يخدم عملية التعلم الخاصة به، والحفاظ على مجتمع التعلم من خلال إنشاء شبكة التعلم التشاركي مع المدربين والمعنيين للتطوير والتعلم المستمر، وتقديم وتسيير الدورات التدريبية الجماعية في التدريب عن بُعد، إذ يقوم المدرب والمتعلم بتقديم وإدارة الجلسات التدريبية وتبادل الخبرات والمعارف الجماعية، بما ينعكس بشكل أو بآخر على الأداء وتطوير المعارف، وتبادل الخبرات المشتركة في التدريب الجماعي عن بُعد.

كما يستهدف البرنامج كفايات دعم ومراقبة التعلم في التدريب عن بُعد، وذلك من خلال العمل على مراقبة تدفق المعرفة، والتحكم بسرعتها في التعلم والتدريب عن بُعد بالاستناد إلى بعض المصادر المفتوحة والتطوير الذاتي للأدوات اللازمة لدعم ومراقبة التعلم بشكل مستمر، وتنفيذ مسار التعلم في مكان العمل، ويعتبر من أهم أجزاء التدريب.