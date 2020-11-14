«التربية»: إغلاق المقصف والابتعاد عن التجمعات خلال الامتحانات

دينا جوني (دبي)

دعت وزارة التربية والتعليم أولياء أمور الطلبة الذين لا تتوفر لديهم أجهزة كمبيوتر محمول إلى التواصل مع المدرسة بأسرع وقت، لتوفير ما يلزم قبل انطلاق الامتحانات في 22 نوفمبر الجاري، وأكدت أنه خلال فترة الامتحانات سيكون المقصف المدرسي مغلقاً حفاظاً على سلامة الطلبة، كما أنه لن يسمح لولي الأمر بالدخول إلى المبنى المدرسي وانتظار الطالب في السيارة خارج المدرسة، وفي حال أصيب الطالب بفيروس كورونا خلال فترة الامتحانات، فيفترض بولي الأمر إبلاغ المدرسة عبر البريد الإلكتروني كي لا يحتسب الطالب متغيباً من دون عذر عن الامتحان، علماً أن صلاحية نتيجة فحص كوفيد-19 أسبوعين من تاريخ الفحص.

جاء ذلك في دليل إجراءات امتحان الفصل الأول للعام الدراسي 2020-2021 الذي عممته الوزارة على المدارس الحكومية، كما حددت وزارة التربية والتعليم الإجراءات المتعلقة بولي الأمر لدعم الطلبة قبل أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجانب المادي والنفسي، وكذلك بعد الانتهاء من الامتحان.

وأكدت الوزارة على ولي الأمر ضرورة توفير الكمامات والقفازات والمعقّم، والحضور إلى المدرسة بالزي المدرسي، وإجراء فحص «كوفيدـ 19» لطلبة الثاني عشر قبل يومين أو ثلاثة أيام من أداء الامتحان وتسليم النتيجة لشؤون الطلبة في المدرسة، كما وجّهت بتقديم الغذاء الصحي للأبناء الغني بالفيتامينات والبروتينات، وتوجيه الأبناء بعدم إحضار الأجهزة الشخصية مثل الهاتف النقال والسماعات، وتوفير الأدوات الخاصة بالأبناء، والتي يحتاجونها لإتمام الامتحان والتأكيد على عدم مشاركتها مع زملائه، والتواصل مع المدرسة أو الخط الساخن في حال وجود خلل أو عطل تقني في الجهاز المحمول.

وفي الجانب النفسي، دعت الوزارة أولياء الأمور إلى توجيه الأبناء بالحصول على ساعات كافية من النوم، والتأكد من درجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، وتوفير البيئة المناسبة والمريحة للدراسة، وعدم التردد في إبلاغ المدرسة بشكل فوري في حال مخالطة الأبناء لأي مصاب بالفيروس.

وبعد الانتهاء من أداء الاختبار، وجّهت الوزارة أولياء الأمور بالتأكيد على الأبناء بعدم الركوب مع أكثر من طالبين أو ثلاثة في السيارة الواحدة من غير العائلة أثناء الذهاب أو العودة إلى المدرسة، أو توجيهه بالجلوس في المقعد المخصص له في الحافلة، وعدم التجمّع مع زملائه في مواقف الحافلات والساحات الخارجية.