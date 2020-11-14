بلدية أبوظبي ترفع قدرة الأحمال الكهربائية لسوق الخضراوات

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ أعمال تطويرية وتحسينية لزيادة الأحمال الكهربائية لسوق الخضراوات والفاكهة في منطقة ميناء زايد بتكلفة قدرها 1.948.905.00 درهم وذلك لتقديم أفضل الخدمات، وتعزيز مكونات البنية التحتية للمرافق الخدمية، التي من شأنها إسعاد المجتمع، ودفع عجلة التنمية، وتوفير الإمكانات اللازمة للعاملين في سوق الخضراوات والفاكهة في ميناء زايد.

وتضمنت الأعمال التطويرية إنشاء محطة كهرباء فرعية بسعة /‏‏1500/‏‏ كيلو فولت أمبير، وتشتمل على /‏‏3/‏‏ غرف فيما تم الانتهاء من إنجاز /‏‏4/‏‏ غرف كهربائية بسعة إجمالية /‏‏1400/‏‏ ك. واط إضافة إلى توصيل التيار الكهربائي إلى 24 محلاً، والاستغناء عن المولدات المؤقتة، بينما يجري من أجل نقل العدادات إلى بقية غرف الكهرباء حسب الاعتمادات المستلمة من قبل شركة أبوظبي للتوزيع.

وذكرت البلدية أنه بهذه الزيادة في الأحمال سوف يتم تغذية /‏‏65/‏‏ محلاً موجوداً حالياً، فيما يتيح هذا المشروع مستقبلاً إمكانية توصيل التيار الكهربائي لعدد /‏‏30/‏‏ محلاً إضافياً بسعة 400 كيلو وات في المستقبل.