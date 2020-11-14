«حمدان بن محمد الذكية» تحدّد التوجهات الاستراتيجية

دبي (الاتحاد)

بحضور ومباركة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، وضعت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» الأولويات الاستراتيجية لخارطة الطريق للجامعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، التزاماً منها برؤية القيادة الرشيدة في جعل نهوض الإمارات الأسرع عالمياً في مرحلة «ما بعد كورونا». وجاء ذلك خلال الاجتماع العادي الأول لمجلس الأمناء للسنة الأكاديمية 2020/‏‏‏2021 الذي عُقِدَ مؤخراً بحضور أعضاء مجلس الأمناء، وفي مقدمتهم معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لـ «هيئة الطرق والمواصلات» نائب رئيس مجلس الأمناء. وأجمع الحضور على أهمية مواصلة العمل وفق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في تطبيق مفاهيم جديدة ومنهجيات غير تقليدية تضمن استمرارية المسيرة التعليمية في ظل المتغيرات المتسارعة.

وشهد اجتماع مجلس الأمناء استعراض التوجهات الاستراتيجية للجامعة في الفترة بين عامي 2021 و2023، والتي تتمثل في توسيع دائرة انتشار برامج التدريب الذكية التي تقدمها الجامعة في العالم العربي، تطبيق نماذج أعمال مبتكرة لجذب قطاعات جديدة من السوق، اعتماد أحدث التقنيات لتسريع الابتكار في التعليم والجوانب الإدارية ذات الصلة، دعم برامج التحول الرقمي للجامعات في الدولة والعالم العربي، تطبيق مفهوم التعليم من أجل المهارات في برامج التدريب والبرامج الأكاديمية للجامعة.