ضبط 16 محاولة تهريب مواد مخدرة عبر الأحشاء

دبي (الاتحاد)

أثمرت جهود جمارك دبي في تطوير قطاع التفتيش الجمركي من صقل ضباط الجمارك، عبر الدورات التدريبية المتخصصة والمبتكرة وتزويد المراكز الجمركية بأحدث أجهزة الفحص، عن كشف 16 محاولة تهريب مواد مخدرة عبر الأحشاء بمطارات دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وتعد ضبطيات الأحشاء من أهم الضبطيات التي تعتمد على كفاءة وقدرة المفتش الجمركي في الكشف عنها ومهنيته العالية في قراءة لغة جسد المسافر، حيث أسفرت هذه الضبطيات عن تحريز عدد 1457 كبسولة تحتوي مواد مخدرة بوزن 12285.6 جرام.

وكشف فلاح السماك مدير أول مبنى 2 أن عدد ضبطيات الأحشاء التي أنجزت في مبنى المطار رقم 2 خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري سجل 11 ضبطية بعدد 1051 كبسولة وبكمية 7560.99 جرام من المواد المخدرة، مؤكداً أن تكامل وحدات التفتيش من فرق الجوالة وغرفة العمليات والمفتشين في صالة القادمين، والعمل بروح الفريق الواحد أسهم في الإيقاع بالمهربين وحماية المجتمع وأفراده من هذه الكمية من المخدرات.

وأوضح بأن من أبرز ضبطيات الأحشاء في مبنى 2 ضبطية لمسافر من الجنسية الآسيوية، حيث تم الاشتباه فيه من قبل موظف قسم التفتيش في «صالة القادمون» بعد أن لاحظ المفتش على المسافر علامات التوتر والارتباك فتم تحويله إلى جهاز الكشف بالأحشاء وبعرضه على جهاز كشف تبين وجود أجسام غريبة في أحشائه، وبسؤاله عن ما يحمله بأحشائه اعترف المسافر، بأنه يحمل في أحشائه عدد 70 كبسولة ولا يعلم محتواها فتم تحويله على إدارة مكافحة المخدرات، ليتبين أن عدد الكبسولات بلغ 82 كبسولة بوزن 927.75 جرام من مادة الهيروين المخدرة.