«قضاء أبوظبي» تطلق مشروع إيداع الأمانات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، مشروع «إيداع الأمانات النقدية باستخدام الإشعارات الرقمية»، والذي يتيح أتمتة جميع العمليات المتعلقة بالإيداعات النقدية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بها، من خلال إتاحة إصدار الإشعارات إلكترونياً، وتنظيم عمليات الإيداع البنكي وتسجيل المبالغ المودعة بملف القضية بشكل سريع ودقيق، ما يترتب عليه دقة البيانات والإحصائيات الصادرة، وبناء قاعدة بيانات موثقة وأكثر تطابقاً.

وأكد المستشار يوسف العبري، أن إطلاق مشروع إيداع الأمانات النقدية عبر الإشعارات الرقمية، يأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي بدائرة القضاء، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتسريع إجراءات التقاضي في جميع مراحله والاستفادة من التقنيات الحديثة، لضمان سهولة إنجاز المعاملات وفق أعلى المعايير المعتمدة.