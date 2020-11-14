المري يطلع على الخطة الاستراتيجية لإسعاد المجتمع

دبي (الاتحاد)

اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على خطة الربط الاستراتيجي للإدارة العامة لإسعاد المجتمع وارتباطها بخطة دبي 2021، وبالتوجهات والأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي وانعكاساتها على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية للإدارة العامة، وأثر الشراكات الداخلية والخارجية عليها.

كما أطلع معاليه على الخطة الاستشرافية للإدارة العامة لإسعاد المجتمع بمراحلها الثلاث التي تتضمن «التأسيس والتمكين والانطلاق» ونسبة جاهزية الخطة ومؤشرات أدائها المرحلية.

جاء ذلك خلال تفقده الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

كما أطلع معاليه على نتائج مؤشرات أداء الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والتي تضمنت المؤشر الاستراتيجي وهو نسبة إسعاد المجتمع الذي حقق 93.4% في العام الماضي مقارنة بالعام 2018، بالإضافة إلى مؤشر السعادة الوظيفية الذي بلغ 99.4% في العام الماضي وكان المستهدف 91%.

واستمع معالي الفريق المري إلى شرح حول المخاطر الاستراتيجية لكافة العمليات الرئيسية للإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومدى الضوابط للحيلولة دون تأثير المخاطر على سير العمليات الرئيسية.