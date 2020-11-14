شرطة رأس الخيمة تدعم مبادرة «أم الإمارات قدوة ملهمة»

رأس الخيمة (وام)

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة دعم القيادة الكامل لمبادرة «أم الإمارات قدوة ملهمة»، التي أطلقتها مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، تقديراً وعرفاناً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأشاد اللواء علي النعيمي بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي لم تأل جهداً في دعم كافة القطاعات، وفي ترك بصمات مضيئة في كافة المحافل على مستوى الدولة والنهوض بمسيرة المرأة الإماراتية، مضيفاً أن مبادرة «أم الإمارات قدوة ملهمة» الهادفة لتنفيذ لوحة فنية يتم تجميعها من قطع ممغنطة لتشكيل شعار «أم الإمارات»، وعبارة « نور يتلألأ في سماء الإمارات ما هي إلا تعبير بسيط عن المكانة والمحبة الكبيرة، التي تحظى بها سموها في قلوب أبنائها المواطنين والمواطنات.