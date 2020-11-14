على رأس وفد الدولة.. سيف بن زايد ومنصور بن زايد يعزيان بوفاة خليفة بن سلمان

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم السبت على رأس وفد الدولة، واجب العزاء بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة "رحمه الله".

ونقل سموهما، خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة في العاصمة المنامة، خالص تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سائلين المولى تعالى أن يتغمده برحمته ورضوانه وأن يلهم أسرة آل خليفة الكرام وشعب البحرين الشقيق جميل الصبر والسلوان في فقيدهم الكبير الأمير خليفة بن سلمان، رحمه الله.

من جانبه، أعرب سمو ولي عهد مملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لوفد دولة الإمارات لما أبدوه من مشاعر أخوية صادقة تجاه الفقيد وعائلته وشعب البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان، رحمه الله.

ضم وفد الدولة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد بوزارة شؤون الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة.