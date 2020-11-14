نورة الكعبي تزور فعاليات أسبوع دبي للتصميم

زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، المعارض والأعمال الفنية المشاركة في أسبوع دبي للتصميم الذي يتم تنظيمه للسنة السادسة، ضمن شراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وتحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون.

واستهلت معالي الكعبي جولتها بزيارة النسخة الافتتاحية لمعرض الخريجين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يضم 50 مشروعاً متميزاً، من شأنها المساهمة في تحسين حياة المجتمعات نحو الأفضل، حيث يتيح المعرض للخريجين المهنيين عرض أفكارهم ونماذجهم الأولية أمام الجمهور الإقليمي والعالمي لتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع مستقبلا.

رافقها في هذه الجولة هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون «دبي للثقافة»، وعبدالله بالهول الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة تيكوم، وخديجة البستكي المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي: «رسخ أسبوع دبي للتصميم مكانته كمنصة سنوية يترقبها المجتمع الإبداعي في الدولة والمنطقة لعرض أحدث الابتكارات في قطاع التصميم والعمارة، واستقطاب المزيد من المشاركات العالمية والمصممين العالميين لإثراء المشهد الإبداعي وخلق شراكات جديدة تدعم الاقتصاد الإبداعي، وتضيف قيمة لسوق التصميم المحلي».

وأضافت: «يتيح أسبوع دبي للتصميم الذي يضم أكثر من 150 فعالية تعزيز التواصل بين المصممين المحليين والعالميين لتبادل الخبرات، والتباحث حول سبل إطلاق مشاريع إبداعية مشتركة مستوحاة من التراث المحلي، تلهم الجمهور العالمي بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب المبدعين».

كما تجولت معاليها في معرض المصممين الإماراتيين مع أعمال عشرين مبدعاً عاملين في الإمارات؛ واستمعت لشرح عن برنامج «تنوين» للتصميم الذي يقدمه مركز تشكيل، ومعرض «فاشكالتفيت» الذي يقدمه 1971 مركزاً للتصاميم، وبإشراف القيمتين خلود ثاني وفاطمة المحمود، حيث يتناول المعرض تمر النخيل باعتباره جزءاً من الثقافة المحلية عبر عرض سبع قطع فنية من المنسوجات من إبداع مصممين من منطقة الخليج العربي.

واطلعت معاليها على فعاليات الدورة الأولى من «الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية» تحت شعار «الهوية وصناعة المكان في الخليج»، الذي ينظمه حي دبي للتصميم بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين «ريبا» فرع منطقة الخليج، والذي يهدف من خلاله إلى تحفيز القطاع إلى تعزيز تبني معايير الاستدامة والابتكار مستقبلاً وتوفير فرصة لتبادل الخبرات واستعراض أبرز النجاحات، وخصوصاً في دبي التي تضم مجموعة من أبرز المعالم المعمارية العالمية.

كما اطلعت على مشاركة مصمم المنتجات الإماراتي خالد الشعفار، والمصممة والفنانة الجود لوتاه، المتخصصة في تصميم الأثاث والمنتجات، إلى جانب المهندس المعماري حمد خوري بالتعاون مع المجلس الأميركي لتصدير الأخشاب الصلبة، والذي يتمثل في ابتكار حلول جديدة لمقاعد جلوس قابلة للتعديل.



