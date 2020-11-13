محمد بن راشد ومحمد بن زايد: نور الأمل يوحّدنا.. ونتمنى الازدهار للشعوب

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المحتفلين بمهرجان «ديوالي»، في جميع أنحاء العالم، وأعربا عن تمنياتهما بالسعادة والازدهار لمختلف الشعوب.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على صفحة سموه الرسمية في «تويتر» أمس، «باسم شعب الإمارات، أتمنى لكل من يحتفل في جميع أنحاء العالم عيد ديوالي سعيد، آمل أن يكون نور الأمل دائماً يوحّدنا ويقودنا إلى غد أفضل». كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المحتفلين، وقال في تغريدة على صفحة سموه الرسمية في «تويتر» أمس، «نهنئ المحتفلين بمهرجان «ديوالي» ونتمنى السعادة والازدهار لشعوب العالم».

و«ديوالي» يعني «عيد الأنوار»، ويتزامن مع بداية السنة الهندية التي تصادف فصل الخريف، ويستمر الاحتفال به 5 أيام، تُضاء خلالها المشاعل على الجدران، ومداخل البيوت ويتبادل الأقارب والأصدقاء الزيارات والهدايا.