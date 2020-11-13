الشيخة فاطمة: الإمارات تولي الطفل أهمية بالغة

دبي (وام)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تطلق وزارة التربية والتعليم اليوم فعاليات الدورة الرابعة لحملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية الذي يمتد حتى 21 الشهر الجاري، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، و28 مؤسسة اتحادية ومحلية.

تهدف الحملة إلى التصدي لظواهر التنمر الإلكترونية بين طلبة المدارس في مختلف المراحل التعليمية، وتأهيلهم حول كيفية التعامل مع التنمر الإلكتروني وطرق الوقاية منه، وتوضيح العلاقة بين «كوفيد-19» والتنمر الإلكتروني، وطرق التدخل الصحيحة، وتوضيح دور العاملين في المؤسسات التعليمية في قيادة برامج الوقاية من التنمر.

ويتضمن الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر تنظيم 54 ورشة افتراضية لـ64 مؤسسة تعليمية، تستهدف المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة أيضاً، كما تستهدف الحملة أولياء الأمور والإداريين والمعلمين والممرضين ومشرفات الحافلات والسائقين وعاملي النظافة والعاملين في المقاصف المدرسية وكافة أفراد المجتمع.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن دولة الإمارات تولي الطفل أهمية بالغة من خلال سن التشريعات وإصدار السياسات وإنشاء الآليات ووضع النظم والإجراءات، لضمان حق الطفل في العيش في بيئة آمنة، وتحفيز نموه جسدياً وفكرياً وعاطفياً واجتماعياً.

وقالت سموها: إن تضافر جهود مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية والمجتمع المدني للتصدي لظاهرة التنمر والتوعية بها، تترجم مسعى دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، في أن تكون مصلحة الطفل في الدولة فوق كل اعتبار، حماية لحقوقه وتعزيزاً لرفاهيته وسلامة نموه.

وأضافت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «إن حماية الطفل من التنمر حق أصيل لتنشئته على النحو الأمثل، وصون كرامته وتنمية مهاراته العقلية والمعرفية والبدنية، وتعزيز قدراته واهتماماته، خاصة في هذه المرحلة العمرية التي تتشكل بها شخصيته باعتباره ركيزة لمستقبل هذا الوطن».

وأوضحت سموها أن التنمر بكافة أنواعه يُعد من السلوكيات التي تؤثر على حاضر ومستقبل مسار نمو الطفل وبناء وتكوين شخصيته وصحته العقلية ومستوى تحصيله الدراسي، إذ ينتج عن التنمر انعكاسات سلبية على الطفل والمجتمع، وآثارها لا تخفى على أحد، وخلال جائحة «كوفيد-19» وتأثيرها على العالم أجمع، طرأت تغييرات كان تأثيرها عميقاً على الجميع، خاصةً على الأطفال، ومع تطبيق نظام التعليم والتعلم والعمل عن بُعد، نرى الدور المحوري الذي يقوم به الإنترنت في استمرار العملية التعليمية، وهذا ما يجعلنا أكثر يقظةً لظاهرة التنمر الإلكتروني في الفضاء الرقمي.

ودعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إلى الاستمرار في المبادرات والبرامج الوطنية الهادفة لاستئصال هذه الظاهرة، والتغلب عليها، ورفع مستوى وعي أبنائنا الطلبة لتوفير مناخ مدرسي يتمتع به الطالب بكل مقومات الحياة الآمنة والكريمة. كما دعت سموها أولياء الأمور والمعلمين والتربويين إلى المواظبة على غرس قيم الاحترام والتسامح وقبول الآخر في قلوب أبنائنا الطلبة، مشددة على الدور الكبير الذي تلعبه الأسرة بترسيخ هذه القيم التي أمرنا بها ديننا الحنيف.

وأشادت سموها بجائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس، والتي تهدف إلى تعزيز الجهود لتوفير بيئة مدرسية آمنة للأطفال، وتحفيز المجتمع المدرسي على البذل والعطاء، وخلق المنافسة الشريفة، وتكريم الطاقات الدؤوبة في مكافحة التنمر، بالإضافة إلى إبراز أصحاب المبادرات والأفكار الإبداعية المتميزة.

وأكدت سموها أن المجلس يسخر كافة إمكانياته لضمان جودة حياة الطفل، وتحقيق معايير نموه من خلال وضع الاستراتيجيات الشاملة للطفولة والسياسات والبرامج، وتقييمها مع الجهات المعنية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، باعتبارها أولوية في خطة التنمية الدولية، واقتراح التشريعات والأنظمة، بالإضافة إلى إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات والجهات للنهوض بالطفل، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة.

مركز

أنشأ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مؤخراً، مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف إيجاد قاعدة بيانات بحثية للاستفادة منها في صنع وصياغة السياسات والمبادرات والبرامج والخطط.

جهود

أثنت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، على جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودعم سموها اللامحدود لطلبة المدارس من أجل توفير بيئة تعليمية مثالية لهم خالية من أية ظواهر سلبية قد تؤثر سلباً على مسيرتهم التعليمية، حيث تسعى سموها عبر مختلف مبادراتها المؤثرة إلى إيجاد اصطفاف مجتمعي ومؤسسي قادر على التصدي لأية ممارسات سلبية في البيئة المدرسية لمواصلة الارتقاء بجودة المخرج التربوي للمدرسة الإماراتية.

وقالت معاليها إن وزارة التربية والتعليم تسعى وبالتعاون مع كافة شركائها من مختلف المؤسسات إلى حشد الجهود من أجل تكريس وتعزيز منظومة قيمية سامية لدى الطلبة في مختلف المدارس الحكومية والخاصة استناداً إلى الموروث الأصيل لمجتمع الإمارات القائم على التسامح وتقبل الآخر.