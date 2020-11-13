«التربية» تعتمد دليل استعداد المدرسة الإماراتية لامتحانات الفصل الأول

دينا جوني (دبي)

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، دليل استعداد المدرسة الإماراتية لامتحانات الفصل الدراسي الأول. ويؤدي طلبة الصفوف من الرابع لغاية الحادي عشر امتحاناتهم «عن بُعد»، بدءاً من 22 نوفمبر.

وتبدأ الصفوف من الرابع، وحتى الثامن امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 22 نوفمبر في 6 مواد، وستكون مدة كل امتحان ساعة واحدة باستثناء مادة اللغة الإنجليزية سيخصص لها 90 دقيقة.

وفيما يتعلق بالصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر، في المسارين العام والمتقدم، تبدأ امتحاناتهم التي يؤدونها في ثماني مواد دراسية من الفئة (أ) من الساعة 11 صباحاً لغاية 12 ظهراً، وتنتهي في 9 ديسمبر المقبل.

ووضعت الوزارة جدولاً زمنياً يتيح لكافة الصفوف تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد الفئة (ب) العملية، من 15 لغاية 19 نوفمبر الجاري.

وحرصت الوزارة على إعلام الطلبة وذويهم على كيفية أداء الاختبار داخل المدرسة وضرورة إحضار كومبيوتر محمول أو جهاز لوحي مشحون بالكامل يوم الاختبار، كما سيتم التواصل مع الأهل والطلبة للحضور إلى المدرسة قبل بدء الاختبارات للتأكد من صلاحية أجهزتهم لأداء الاختبار.

كما سيتم توفير وصلات كهرباء وأماكن شحن لأجهزة الطلاب داخل الفصول في حال احتاجوا لذلك أثناء الاختبار، وتوفير التوصيلات الكهربائية اللازمة لأجهزة اللابتوب الاحتياطية ليتم استخدامها عند الحاجة في المدارس الحكومية. كذلك توفير الأماكن المناسبة لأجهزة اللابتوب التي سيتم توريدها لمدارس التسامح، والتأكد من تركيبها وتوصيلها بالكهرباء، والتأكد من جاهزية المعلمين المدربين في المدرسة، وحصولهم على الأدوات اللازمة لتوفير الدعم النفسي للطلبة عند حضورهم المدرسة.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تأجيل موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول للمدارس الحكومية والخاصة المطبّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل الدراسية إلى 22 نوفمبر الجاري بدلاً من 15 نوفمبر، لضمان جهوزية الإجراءات الوقائية.