الرئيس التنفيذي لـ «شروق» لـ «الاتحاد»: تطوير مشاريع سياحية وبيئية في المنطقة الشرقية

فهد بوهندي (الشارقة)

أكد مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أن «الهيئة» تعطي أهمية خاصة للمنطقة الشرقية في إمارة الشارقة، من خلال تطوير المشاريع السياحية والبيئية والضيافة الفاخرة والبنية التحتية، لما تمتلكه هذه المنطقة من فرص كبيرة للنمو، فضلاً عن أهميتها الاستراتيجية كمركز جذب سياحي، وذلك في سياق سعيها لتطوير مشاريع البنية التحتية في مناطق الإمارة كافة، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات واعدة ومتنوعة.

وأشار في حوار مع «الاتحاد» إلى أن «شروق» طورت العديد من المشاريع السياحية التي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة «الهيئة»، حيث استطاعت تعزيز القيمة لكل منطقة من مناطق الإمارة مستثمرة الخصوصية الجغرافية لهذه المناطق، والمنطقة الشرقية تعتبر جوهرة الساحل الشرقي، وتتميز بجمالية تضاريسها وانتشار المحميات الطبيعية فيها.

وأوضح أن هناك مجموعة من المشاريع القائمة أو التي يجري العمل عليها في المنطقة الشرقية، وخصوصاً في مدينتي خورفكان وكلباء مثل: «شاطئ خورفكان، ومشروع كلباء للسياحة البيئية، ونزل الرفراف، وواجهة كلباء»، والتي تعكس نهج «الهيئة» القائم على التنوع الاقتصادي، وحرصها على تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية عبر توفير مشاريع تمزج بين الأصالة والفخامة، وتقدم تجارب سياحية فريدة لزوار الإمارة.

وأضاف: «اهتمام (شروق) بالمنطقة الشرقية وحرصها على تطوير المزيد من المشاريع فيها يتماشى مع توجهات الإمارة بتقديم تجارب متنوعة لسكان المنطقة والارتقاء بجودة حياتهم، من خلال توفير المرافق الخدمية والتجارية والطرق التي تسهم في خدمة مختلف القطاعات الحيوية، إلى جانب تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار».

مرافق ترفيهية

وقال: «يعتبر شاطئ خورفكان الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ديسمبر 2019، أول وجهة شاطئية مخدمة بشكل كامل في مدينة خورفكان، حيث حولت هذه الوجهة المنطقة الشرقية من الإمارة إلى مركز للأعمال التجارية، إضافة إلى وظيفتها السياحية والترفيهية، وتوفر هذه الوجهة، على امتداد كيلومتر بطول الساحل، للمقيمين والسياح والزوار تجربة فريدة في المنطقة الشرقية للاستمتاع بالأجواء العائلية وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية على مدى الأسبوع، من خلال مجموعة من المرافق الرياضية العالمية العالية الجودة التي تضمها، وكذلك المرافق الصديقة للأطفال والعائلات وفق أفضل معايير السلامة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي التي تلبي احتياجات الزوار ومرتادي الشاطئ».

مروان بن جاسم السركال

محميات طبيعية

وتابع: «للحفاظ على المقدرات الطبيعية المهمة والفريدة من نوعها في الإمارة، عملت (شروق) بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة من بداية تأسيسها قبل نحو عقد من الآن بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، على مشروع كلباء للسياحة البيئية، حيث يمثل المشروع حاضنة للتنوّع الطبيعي الذي يحفل به الساحل الشرقي للإمارة، متضمناً عدداً من المحميات الطبيعية والمرافق التجارية والسياحية المتنوّعة».

وأضاف: «يشتمل المشروع على محميات طبيعية، تعتبر من أهم المحميات على مستوى المنطقة، لما تتمتع به من مكانة جغرافية وطبيعية، إضافة إلى قيمة العناصر البرية التي تحتوي عليها، مثل محمية أشجار القرم، ومحمية الحفية، ولزيادة الحرص على تنمية وتطوير المرافق الخدمية في المنطقة خصصت (شروق) على مساحة تمتدّ إلى 135.500 متر مربع، منتزه الحفية الطبيعي، الذي يعتبر أحد أهم المشاريع السياحية البيئية على مستوى الدولة، والواقع في قلب المحمية، مشتملاً على العديد من المرافق الحيوية والخدمية، بالإضافة إلى مناطق مخصصة منصّات لمشاهدة الحيوانات والطيور الموجودة، وأخرى خاصة بلعب الأطفال والنزهات العائلية المحبّبة».

تجربة استثنائية

وقال: «ضمن محمية أشجار القرم في مدينة كلباء، يقع نزل الرفراف، المنتجع البيئي الأول من نوعه في المنطقة، حيث تم افتتاحه في أبريل 2019، ويندرج ضمن مشاريع مجموعة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بإدارة (مسك من شذا)، ويصنف مشروع ضيافة فاخراً وعصرياً من فئة الـ 5 نجوم مغطى بالخيام، ويتكون النزل من 20 خيمة مخصصة للنزلاء، إضافة إلى خيم خاصة بالمبنى الرئيس والنادي الصحي وقاعة الاجتماعات، ويوفر النزل مجموعة من المرافق العامة تشمل مكتب استعلامات وصالة استقبال ومطاعم، وأماكن ترفيهية خارجية، كما ينفرد باستخدامه القوارب وسيلةً لنقل الزوار والمرتادين من بوابة النزل الرئيسة، وصولاً إلى الضفة المقابلة من المشروع، ما يمنح الزوار تجربة استثنائية».

وأضاف: «يجري العمل حالياً على مشروع واجهة كلباء، أكبر مشروع تجزئة وأول واجهة مائية متكاملة الخدمات في مدينة كلباء، حيث تطوره شركة إيجل هيلز الشارقة للتطوير، التي تأسست بشراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة إيجل هيلز، ويقع ضمن (مشروع كلباء للسياحة البيئية) بمحاذاة بحيرة محاطة بأشجار القرم، ويمتد المشروع على مساحة 17 ألف متر مربع، حيث يضم المركز التجاري ضمن الواجهة 86 محلاً تجارياً، ويراعي في تصميمه توفير تجربة تسوق خارجية بنمط المحال على جانبي الطريق، ومن المقرر تسليم المشروع بالكامل في الربع الثاني من العام المقبل».

فندقان 5 نجوم

قال: «في إطار خطتها المستمرة لتطوير قطاعي السياحة والضيافة في مختلف مناطق الإمارة، خصت (شروق) المنطقة الشرقية بمشروعين جديدين من ضمن المشاريع التي أعلنت عنها مؤخراً، وهما فندقان من فئة الخمس نجوم أحدهما قرب شاطئ خورفكان يضم 66 غرفة والآخر قرب مشروع (واجهة كلباء)، علماً بأن تصاميم هذين المشروعين جاهزة، على أن يضم الفندق المرتقب في خورفكان أول حديقة مائية في هذه المنطقة». وتابع: «إن هذه المشاريع تعكس رؤية (شروق) الهادفة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وتنويعها ودعم القطاع الاقتصادي في الإمارة، وتؤكد أن (الهيئة) تؤدي دوراً مهماً في دعم رؤية الشارقة السياحية 2021 الرامية إلى زيادة التدفقات السياحية للإمارة إلى 10 ملايين زائر».