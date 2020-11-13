بلدية العين‬: إنجاز المرحلة الثانية من صيانة شارع زايد الأول

محمد البلوشي (العين)

استكملت بلدية مدينة العين أعمال الصيانة السنوية للطرق الحضرية في المدينة، بقيمة 30 مليون درهم، ضمن 3 مراحل، حيث ضمت المرحلة الأولى شارع زايد بن سلطان طريق مزيد، والمرحلة الثانية شارع زايد الأول وخليفة بن زايد الأول، بينما تستكمل الأعمال بالمرحلة الثالثة وستتضمن أعمال صيانة شارع خالد بن سلطان في منطقة الصناعية وطريق المدارس.

وقالت المهندسة فاطمة البادي، بإدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية ببلدية مدينة العين: «تنفذ البلدية أعمال الصيانة في الطرق الحضرية بناءً على مخرجات المسح الشامل لأصول البنية التحتية، والذي بموجبه وضعت خطة لرفع كفاءة الطرق الحضرية في المدينة، كما تجري البلدية أعمال الصيانة الوقائية للطرق للمحافظة عليها، وإطالة العمر الافتراضي لها»

وأضافت البادي: جاءت بداية مشاريع صيانة هذه الطرق الحضرية في شهر أغسطس متضمنة إعادة إنشاء طريق زايد بن سلطان بمنطقة مزيد باتجاه دوار الظاهر، وبطول 2300 مترفي 3 مسارات واستكمال أعمال صيانة الطريق لحارة التباطؤ من دوار الظاهر إلى دوار الشاحنات بطول 2800 متر، كما شملت أعمال الصيانة بالطريق تنفيذ حجر رصف وإعادة إنشاء طبقات الطريق وتحسين مسارات التباطؤ والتسارع لمداخل الأحياء السكنية، وتعديل الميول لرفع كفاءة شبكات صرف مياه الأمطار.

كما شملت المرحلة الثانية استكمال أعمال الصيانة السنوية في بداية شهر أكتوبر، حيث تم بدء العمل في شارع زايد الأول مقابل حديقة البصرة، وتم إعادة إنشاء الطريق لـ3 مسارات وبطول 450 متراً، وتعديل مداخل الأحياء السكنية، ورفع كفاءة السلامة المرورية من خلال تنفيذ مسارات التباطؤ والتسارع للفتحات الجانبية، كما ويجري العمل حاليا لاختبار استوائية السطح للتحقق من جودة تنفيذ الأعمال وعمل تحديد مسارات الطريق، تمهيداً لإعادة افتتاح الشارع قبل منتصف نوفمبر الحالي، وبعد الانتهاء من فتره معالجة الطريق سيتم تخطيط العلامات الأرضية وتركيب اللوحات الإرشادية والمرورية.

وتابعت: نعمل حالياً في منطقة فلج هزاع من دوار المرور، وباتجاه حديقة العين للحيوان بطول 980 متراً من خلال إعادة إنشاء حارة التباطؤ وتحسين مداخل الأحياء السكنية، ورفع كفاءة شبكة صرف مياه الأمطار، وتعديل مواقف حافلات النقل العام وتخطيط الطرق وتركيب اللوحات المرورية، وفي المرحلة الثالثة من المشروع ستجري الأعمال بشارع خليفة بن زايد الأول في منطقة الصناعية من خلال إعادة إنشاء 3 مسارات وتنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكة صرف مياه الأمطار تركيب فتحات الصرف وخطوط صرف الأمطار، وتنفيذ مواقف لحافلات النقل العام و عمل ممرات المشاة وتخطيط العلامات الأرضية وتركيب اللوحات المرورية و الإرشادية، وهذه العقود الثلاثة تنفذ لخطة صيانة الشوارع الحضرية للعام 2020 وقدرت أعمال الصيانة لهذه الطرق بقيمة 30 مليون درهم، لكل عقد 10 ملايين درهم، وحالياً تم الانتهاء من المرحلة الأولى في شارع زايد بن سلطان طريق مزيد، ونحن مستمرون بتنفيذ الأعمال في بقية مواقع الطرق الحضرية في مدينة العين.