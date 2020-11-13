توصيل المواد الغذائية مجاناً للمواطنين في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

قامت بلدية منطقة الظفرة بتوفير وتوزيع 893,224 سلعة من المواد الغذائية المدعومة على المواطنين بمراكز التوزيع على مستوى مدن المنطقة (مدينة زايد، مدينة ليوا، مدينة المرفأ، مدينة غياثي، مدينة السلع، ومدينة دلما)، وذلك يناير وحتى أكتوبر من العام الحالي بالتنسيق مع شركة أغذية لتوفير أفضل الأسعار، وبالتعاون مع لجنة تنظيم السلع المدعومة بدائرة البلديات والنقل، كما تم فتح مراكز بيع في جميع فروع جمعية الظفرة التعاونية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وإسعادهم، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من كمية المواد الغذائية التي تم توزيعها 5505 أسر مواطنة.

وأتاحت بلدية منطقة الظفرة طلب المواد الغذائية من خلال تطوير نظام سمارت باس لصرف طلبات المواطنين بالمنطقة، كما تقوم البلدية بخدمة توصيل المواد الغذائية وحصاد مزارعنا للمواطنين إلى منازلهم مجاناً، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف إسعاد المجتمع والمحافظة على سلامة وصحة الجميع.