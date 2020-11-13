مشاركات خليجية لافتة في «مهرجان الظفرة»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت منافسات أشواط المفاريد التلاد والشرايا مجاهيم، قوة وندية ضمن منافسات مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة، حيث أسفرت نتائج شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل عام الشوط الأول - مجاهيم، عن فوز «الناير» لمالكها محمد زايد أحمد فطيس المنصوري بالمركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني «صمخ» لمالكها سعيد سليم مسلم الرباعي العامري، وحلت في المركز الثالث «مويقه» لمالكها يافور قران النوبي مزينة العامري، وكان المركز الرابع من نصيب «هيافه» لمالكها عبدلله مبخوت عفش المنهالي، في حين جاءت في المركز الخامس «النعوس» لمالكها حمد مبارك سالم حمد اليرو العامري.

وفي شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل الشوط الثاني - مجاهيم، حازت المركز الأول «العسرة» لمالكها هادف بخيت راشد سالم طريبيش المنصوري، بينما جاءت في المركز الثاني «معيضه» لمالكها أحمد بخيت سليم سالم المنهالي، وحلت في المركز الثالث «الحرصة» لمالكها غانم سعيد سيف عجلان المنصوري، وكان المركز الرابع من نصيب «الشامخة» لمالكها راجح علي بطحان الكربي المري، في حين جاءت في المركز الخامس «مخوفة» لمالكها سعيد محمد سعيد أحمد المنصوري.

منافسات قوية وحضور جماهيري وسط إجراءات احترازية مشددة (من المصدر)

وفي شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل مفتوح {يسمح بالشركاء} - مجاهيم، حازت المركز الأول «مهيظه» لمالكتها يمنى سويدان مسلم دبش المنهالي، بينما جاءت في المركز الثاني «مخوفة» لمالكها سلطان عشير عبدلله مرزوق المنصوري، وحلت في المركز الثالث «القعوده» لمالكها جمعة محمد ثاني أحمد المزروعي، وكان المركز الرابع من نصيب «رياسه» لمالكها أحمد بخيت صليح المنهالي، في حين جاءت في المركز الخامس «رها» لمالكها سلطان مبخوت بخيت طناف المنهالي.

أما في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل رئيسي - مجاهيم، حازت المركز الأول «وطن» لمالكها فهد سعود محمد الشكره الدوسري، بينما جاءت في المركز الثاني «مهابه» لمالكها خلفان محسن حميد حفيظ المزروعي، وحلت في المركز الثالث «عقار» لمالكها زيد علي محمد البحيح المري، وكان المركز الرابع من نصيب «وعد» لمالكها أحمد ناصر سيف المنهالي، في حين جاءت في المركز الخامس «مزرفل» لمالكها مبارك سالم مبارك عبدلله المنهالي.

وانطلقت صباح أمس، منافسات أشواط الحقايق مجاهيم التي خصصت لها اللجنة 10 جوائز لكل شوط من الأشواط الثلاثة، وهي شوط شرايا لأبناء القبائل، وشوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح، ويسمح فيه بالشركاء، وشوط تلاد لأبناء القبائل، على يتم إعلان النتائج عصر اليوم «السبت» بعد الانتهاء من أعمال الفرز والتحكيم وفحص الإبل المرشحة للفوز، وذلك ضمن آليات لجان التحكيم، وتبلغ قيمة جوائز الفائزين في فئات الحقايق العشر 510 آلاف درهم، حيث تبلغ قيمة جائزة المركز الأول 150 ألفاً في أشواط أبناء القبائل، والمركز الثاني 100 ألف، والثالث 80 ألفاً، والرابع 60 ألفاً، والخامس 40 ألفاً، والسادس 20 ألفاً، والسابع 18 ألفاً، والثامن 16 ألفاً، والتاسع 14 ألفاً، والعاشر 12 ألفاً.

الأشواط الفردية تجذب ملاك الإبل

يحرص أغلب عشاق الأصالة والحفاظ على الموروث الإماراتي العريق، على الوجود في مزاينة الظفرة للإبل التي نجحت في أن تحفر لها مكانة كبيرة لدى ملاك أشهر مزاينة الإبل في العالم بعدما أصبحت علامة فارقة لدى عشاق الأصالة والتراث.

وحرصت «لجنة إدارة المهرجانات» على حفظ الموروث العريق من الإبل، ودعم ملاك الإبل، وتشجيعهم على إنتاج واقتناء أنقى سلالات الإبل، وإبراز دورهم الكبير في حفظ هذا الموروث، وذلك من خلال توثيق مشاركاتهم وإنجازاتهم في مهرجان الظفرة الذي يعد أعرق وأكبر مهرجانات الإبل على مستوى المنطقة.

ويتوقع أن تشهد الأشواط الفردية منافسة قوية، وتزايد أعداد ملاك الإبل المشاركين في تلك الأشواط التي يحرص أغلب الملاك على المشاركة في تلك الأشواط أملاً في تحقيق المراكز المتقدمة، واعتلاء منصة التتويج للتربع على عرش مزايين الإبل في الوطن العربي.

وكانت الإحصائيات خلال الدورة السابقة 2019 قد كشفت عن تزايد أعداد المشاركات في الأشواط الفردية التي شهدت منافسات قوية من مختلف الجنسيات، سواء في أشواط المحليات أو المجاهيم، حيث بلغ عدد المطايا المشاركة من المحليات والمجاهيم حسب السن، 3074 مطية من المحليات، (1451) تصدرتها المطايا المشاركة في شوط الحول بعدد (520) مطية، فيما بلغ عدد المطايا من فئة المجاهيم (1623) مطية، تصدرتها المطايا المشاركة في شوط «المفاريد» بـ (390) مطية.

واحتلت منافسات أشواط «حول» المركز الأول في عدد المشاركات، حيث بلغ عدد المطايا المشاركة في تلك الفئة 834 مطية، منها 520 مطية في المحليات، فيما بلغ عدد المجاهيم 314. وجاء في المركز الثاني مشاركات «المفاريد»، حيث بلغ عدد المطايا المشاركة 715 مطية، منها 390 مجاهيم، و325 محليات، وجاء في المرتبة الثالثة أشواط الحقايق بعدد 519 مطية، منها 311 مجاهيم، و209 محليات، تليها مشاركات أشواط «لقايا» بعدد 433 مطية، منها 262 مجاهيم، و171 محليات، تليهما أشواط «إيذاع» بعدد 331 مطية، منها 207 مجاهيم، و124 محليات، فيما جاءت منافسات أشواط «الثنايا» أقل المشاركات بعدد 242 مطية، منها 139 مجاهيم، و103 محليات.