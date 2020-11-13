إعلان الفائزين بتحدي «تكنولوجيا الغذاء» الأربعاء

أبوظبي (الاتحاد)

أكد «تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي» الذي أطلقه مكتب الأمن الغذائي في الدولة وشركة «تمكين» سبتمبر العام الماضي، بهدف البحث عن حلول تجارية تروّج الممارسات الغذائية المستدامة، وبهدف الحصول على إنتاج غذائي أكثر استدامة في الإمارات، إعلان المشاريع الفائزة بالتحدي، الأربعاء المقبل، من خلال حدث افتراضي يستمر يومي 17 و18 نوفمبر 2020.

وستقام خلال الحدث مسابقة العرض التقديمي الافتراضية أمام لجنة من الخبراء العالميين المتميزين من قطاع تكنولوجيا الغذاء، وسيقيّمون بدورهم المقترحات بناءً على مجموعة من المعايير الرئيسة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا والاستدامة والجدوى التجارية.

فبعد سلسلة من الجلسات الإرشادية التي جمعت كلاً من المتسابقين النهائيين الاثني عشر مع أحد الحكام الخبراء في تحدي تكنولوجيا الغذاء، ستحصل أربعة فرق فائزة على حصتها من جوائز تبلغ قيمتها مليون دولار، وتشمل مئة ألف دولار نقداً، وإمكانية المشاركة في برنامج دعم الابتكار التكنولوجي «كاتاليست» لتسريع الأعمال في أبوظبي، والذي يقدّم تمويلاً بقيمة 150 ألف دولار.

سيتضمن حفل توزيع الجوائز النهائي لتحدي تكنولوجيا الغذاء سلسلة من النقاشات وورش العمل التفاعلية وجلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة وفرص التواصل، وسيشارك فيه طلاب جامعيون وأكاديميون وخبراء من قطاع التكنولوجيا الزراعية العالمي.

وقالت معالي مريم المهيري: «تم تصميم تحدي تكنولوجيا الغذاء ليبرز كيف يمكن للتكنولوجيا الزراعية أن تؤدي دوراً بارزاً في مساعدة دولة الإمارات على تحقيق أهدافها في مجال الأمن الغذائي، وتحقيق نسبة معينة من اكتفائها الذاتي. فحينما أطلقنا التحدي منذ أكثر من عام، لم نتوقع أن نواجه الوضع الحالي. لقد أكدت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وتأثيرها على سلاسل إمداد الغذاء العالمية حاجتنا إلى تقليص اعتمادنا على استيراد الغذاء من الخارج، وإيجاد طرق جديدة لإنتاج الغذاء. وتعدّ الزراعة المنزلية الممكنة بالتكنولوجيا الحديثة أحد أبرز المجالات الواعدة في هذا الصدد. كما يأتي إقامة حفل توزيع جوائز التحدي الشهر المقبل في توقيت بالغ الأهمية».

وكان قد جرى إطلاق تحدي تكنولوجيا الغذاء في سبتمبر 2019 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهو مبادرة مشتركة بين مكتب الأمن الغذائي والمائي الإماراتي وشركة تمكين المُكلفة بتنفيذ مشاريع استراتيجية تندرج ضمن إِطار رؤية دولة الإمارات المتعلقة بالتنمية القائمة على المعرفة ومقرها إمارة أبوظبي. وصمّم تحدي تكنولوجيا الغذاء لتعزيز الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات على المستوى الوطني والمجتمعي والأسري، وشهد مشاركة أكثر من 400 شخص من أكثر من 60 دولة حول العالم.