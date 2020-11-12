«التعايش والتسامح» بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

افتتح اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي فعاليات ملتقى «التسامح والتعايش»، الذي نظمته إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وبالتعاون مع برنامج «شكراً لعطائك» التابع لفريق فزعة التطوعي، عبر الاتصال المرئي بحضور 589 مشاركاً.

وألقى العبيدلي كلمة افتتاح الملتقى الذي يأتي تنظيمه بمناسبة المهرجان الوطني للتسامح، وأكد فيها أن دولة الإمارات تعتبر مثالاً حيَاً للتسامح والاندماج والتعددية الثقافية، حيث تضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام، مبيناً أن التسامح والتعايش يُعد نهجاً راسخاً في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن تعزيز قيم «التسامح والتعايش» يُعد مصدراً لرقي للأمم والحضارات، ومصدراً أساسي للسلام، ومنع اندلاع الحروب التي تتسبب في الدمار وخراب العالم، وتُخلف آلاف الضحايا من الأطفال والنساء والرجال، ومن دونهما ينزل الإنسان إلى مستوى قد يفقد فيه إنسانيته، ويتحول إلى مصدر خطر وتهديد لجنسه.

وبعد كلمة الافتتاح، ناقش المشاركون في الملتقى السبل الكفيلة بتعزيز مفاهيم التسامح في المجتمعات وأهمية زرع قيم التسامح والتعايش بين الأبناء بما ينعكس على فكرهم البناء في المجتمعات التي ينتمون إليها.

وتحدث خلال فعاليات الملتقى كل من فاطمة ضاعن التميمي حول أهمية قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب، فيما تحدث الرائد الدكتور علي المطروشي، خبير في مجال التسامح، من شرطة دبي، عن أهمية حماية حقوق الإنسان خلال التعامل مع جائحة كورونا «كوفيد- 19».