هزاع بن زايد: «المدرسة الرقمية» بادرة نوعية

أبوظبي (الاتحاد)

ثمّن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «المدرسة الرقمية»، واعتبرها سموه مبادرة متكاملة لتوفير التعليم للذين يواجهون ظروفاً صعبة في مخيمات اللجوء.

وأكد سموه، إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الراسخ بأهمية العلم والمعرفة.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في «تغريدة» على حساب سموه في «تويتر»: «(المدرسة الرقمية)... بادرة جديدة متكاملة نوعية أطلقها الشيخ محمد بن راشد الذي يؤمن إيماناً راسخاً بأن المعرفة تهزم التطرف والعلم يصنع المستقبل، وعبر هذه البادرة، التي توفر أدوات تعليمية لآلاف الطلاب في مخيمات اللاجئين وغيرها، يتم ردم الهوة وتوفير التعليم لمن هم أقل حظاً».