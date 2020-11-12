«بحيص الجيولوجية» بالشارقة تفوز بجائزة العمارة 2020

الشارقة (وام)

فازت حديقة بحيص الجيولوجية بجائزة العمارة للعام 2020 (AMP)، وهي جائزة عالمية تحتفي بالإبداع والابتكار في مجالات التصميم المعماري وهندسة المناظر الطبيعية والتصميم الداخلي.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: «نفخر بهذا الإنجاز الكبير الذي جاء استناداً إلى الدعم الكبير والمتواصل من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص الهيئة على ترجمة توجيهات ورؤى سموه في عالم البيئة وحمايتها، وصون التنوع الحيوي.

وأوضحت السويدي أنه تم إنشاء الحديقة لإحياء التاريخ الجيولوجي العريق والثري للشارقة، وتعريف الزوار بتاريخ الشارقة الجيولوجي، فقد كانت الجبال والمراوح الطميية والكثبان الرملية للإمارة الممتدة بين خليج عمان والخليج العربي تقدم لمحة فريدة من نوعها على الصفائح التكتونية وطبيعة الصفيحة المحيطية الصغيرة، وكيفية تشكل قشرة المحيط وتأثيرات تغيير المناخ وتطور المناظر الطبيعية والهجرة البشرية، فهناك حدث الانقراض الجماعي الرئيسي الذي يعود إلى 65 مليون عام، والذي قضى على 75 بالمائة أو أكثر من الحيوانات البحرية والبرية، بما في ذلك الديناصورات التي لا تطير.

وقال سايمون فريزر، كبير المهندسين المعماريين في شركة هوبكينز آركيتكتشر: «وجهت قناعاتنا المعمارية والبيئية والاجتماعية عميقة الجذور تصميمنا للمركز التفسيري لحديقة بحيص الجيولوجية، وعملنا بثقة وتعاون فعال مع فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية كي نصل إلى هذا النموذج المميز للحديقة، وعليه فقد استحق الفوز بجدارة».