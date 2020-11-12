شرطة الشارقة تنظم «القيمة المتميزة»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ملتقى بعنوان «تعزيز القيمة المتميزة للمتعامل» في مسرح أكاديمية العلوم الشرطية، وذلك احتفالاً بيوم الجودة العالمي لعام 2020.

وحضر الملتقى اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وإبراهيم سلمان الحمادي المدير التنفيذي لقياس الخدمات بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، والدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وطارق عبدالرحمن آل صالح المدير التنفيذي لمعهد الشارقة للسياقة، والمديرون العامون بشرطة الشارقة، ومديرو الإدارات، وعدد من الحضور والمهتمين. وشهد الملتقى إطلاق «مختبر ابتكار» لتطوير باقة خدمات استباقية جديدة موجهة لطلبة المدارس بشأن فتح ملف مروري، وشهادة إثبات الحالة الجنائية، وناقش باقة خدمات طلبة الثانوية العامة، وأهداف استحداثها والمتمثلة في الحصول على الخدمات بشكل استباقي، واختصار رحلة المتعامل للحصول عليها، واستحداث باقات خدمية استباقية، ورفع نسبة سعادة المتعاملين.

وأكد اللواء سيف الشامسي، خلال كلمة له في افتتاح الملتقى، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تستمد استراتيجية عملها من الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وتلتزم بمسؤولياتها تجاه المجتمع ‏للمساهمة في تحقيق الأجندة الوطنية وصولاً لرؤية الإمارات 2021، التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم.