الرميثي يترأس اجتماع الدورة الـ17 للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول التعاون

أبوظبي (وام)

ترأس معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، اجتماع الدورة السابعة عشرة للجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة، رؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة معالي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، قائد القيادة العسكرية الموحدة، واللواء الركن أحمد علي آل علي، الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية، والذي عقد بأبوظبي عبر تقنية الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع، ألقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، كلمة رحب من خلالها بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان، مشيداً بحرصهم ودعمهم الكبير لتعزيز مسيرة التعاون، والمضي قدماً بالتكامل العسكري الخليجي المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون على الرغم من التحديات والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا «كوفيد-19».

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الشؤون العسكرية بالأمانة العامة في التحضير والتنسيق لاجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك.