الإمارات وكوريا الجنوبية تناقشان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

سيؤول (وام)‏

ترأس اللواء ركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، وأحمد الهاملي مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية والتعاون الدولي جانب الدولة في الاجتماع الذي عقد في سيؤول، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر على مستوى مديري الإدارات في كل من وزارتي الدفاع والخارجية والتعاون الدولي ووزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وترأس الجانب الكوري الجنوبي كل من كوه كيونغ سوك، مدير إدارة الشؤون الأفريقية وشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، وسانغ جن كيم، مدير إدارة السياسات الدولية بوزارة الدفاع.

جرى خلال الاجتماع، الذي حضره عبدالله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية، استعراض العلاقات المتميزة والمتطورة بين البلدين الصديقين بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيسها، وبحث سبل تعزيز التعاون والصداقة، وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان سبل تطوير التعاون في مجالي الطيران والدفاع، والتهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي، وأهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى.