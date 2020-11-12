رئيسا مجلسي النواب والشيوخ المصريين يشيدان بدور الإمارات الإنساني

القاهرة (وام)‏

أشاد معالي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة على المستويين الإنساني والتنموي في جميع أنحاء العالم، وكذلك دور المجلس العالمي للتسامح والسلام في دعم ونشر قيم المحبة والسلام حول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور علي عبد العا، أمس، معالي أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الذي أثنى على دعم ومساندة جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلام.

وأوضح أن المجلس العالمي للتسامح والسلام أصبح لديه أعضاء من أكثر من 75 دولة في العالم، ومكاتب في مختلف قارات العالم، واستعرض جهود المجلس والتي تمثلت في التعاون مع العديد من المنظمات الدولية بهدف رفع قيم التسامح والسلام، وكذلك التعاون مع أكثر من 65 جامعة على مستوى العالم ودعم تدريس تخصصات للماجستير والدكتوراه في مجالات السلام والتسامح.

وفي إطار مواجهة كورونا، قال الجروان إن المجلس شكل لجنة دولية لتقديم المساعدات لدول العالم، لافتاً إلى أنه تم التعاون مع العديد من المنظمات الدولية من خلال المشروعات الاستراتيجية.

وأكد أن خيار السلام والتسامح أصبح مطلباً ضرورياً في العالم، وأن المجلس يعمل على نشر هذه القيم السامية، مضيفاً: «المجلس لا يستطيع إيقاف الحروب، ولكنه يعمل على محاصرة البؤر التي تنشر الفساد والحروب في دول العالم».

وفي ختام اللقاء، قدم الجروان بعض المطبوعات الخاصة بالمجلس العالمي للتسامح، وتتضمن ما يخص الهيكل التنظيمي وجهود المجلس خلال أزمة كورونا.

وفي سياق آخر، استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري أمس بمكتبه، أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الذي تقدم باسمه وباسم المجلس العالمي للتسامح والسلام وكافة أعضائه وشركائه بالتهنئة إلى عبدالرازق بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشيوخ المصري.