%80 إنجاز مركز الدفاع المدني بمنطقة مصفوت

عجمان (الاتحاد)

تفقد العميد عبدالعزيز علي الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، يرافقه العقيد الدكتور سعيد سالم المظلوم، مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة، والمقدم أحمد راشد الساحب نائب مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة، مشروع مركز الدفاع المدني بمنطقة مصفوت، الذي بلغت نسبة إنجازه 80%.

وقال الشامسي، إن منطقة مصفوت تشهد تطوراً عمرانياً، وزيادة سكانية إلى جانب منطقة مزيرع، وهو ما استوجب استحداث مركز للدفاع المدني، يساهم في الحد من حوادث الحريق المختلفة، لافتاً إلى أن المبنى الجديد بدعم من الحكومة المحلية في عجمان، ويعتبر أحد مقومات التميز والجاهزية للإدارة في الإمارة.

وأكد أن المركز الذي سيخدم منطقة مصفوت تم تصميمه وفقاً لأحدث المواصفات الهندسية، وبما يتواكب مع التطور والتوسع العمراني الذي تشهده الإمارة بصفة خاصة، حيث روعي فيه توفير كافة الخدمات التي تقدم في مراكز الدفاع المدني، والتي تساهم في تحقيق الرؤية المستقبلية لوزارة الداخلية وتوجهاتها الريادية في بسط الخدمات وسرعة الإنجاز، والعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز جودة الحياة من خلال تقديم خدمات الأمن والسلامة الذكية وبيئة محفزة يتحقق فيها الهدف الأسمى، وهو الحفاظ على الأرواح والممتلكات.