«المعاشات»: نواكب منظومة التميز الحكومي

أبوظبي (وام)

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حرصها على العمل ضمن مسار حكومة دولة الإمارات لتعزيز منظومة التميّز الحكومي كنهج تتبناه في كافة مؤسساتها لتحقيق الريادة والتنافسية في مجال الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أنها أطلقت منذ عامين مشروعاً ريادياً لتعزيز الجودة والتميّز في منظومة أعمالها تحت مسمى «السياسة الرقمية» لتمكين الهيئة من إدارة كافة عملياتها التشغيلية والخدمية وعلاقاتها مع الشركاء بشكل رقمي متكامل، مما أدى إلى إحداث نقله نوعية كبيرة على مستوى العمل التأميني في الهيئة.

وقال محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة - في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للجودة الذي يصادف ثاني خميس من شهر نوفمبر من كل عام - إن تحديث وتطوير منظومة التميز الحكومي«GEM 2.0» هو إنجاز جديد يضاف إلى الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، فالتركيز على مفاهيم جديدة مثل الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل وغيرها من المصطلحات والمحاور التي طرحتها المنظومة الجديدة يعكس الإلمام بالمتغيرات الكبيرة التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء للخدمات الحكومية حتى تظل الإمارات أحد أهم المحركات التنموية الهامة في صناعة الاقتصاد العالمي.