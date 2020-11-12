سلطان بن شخبوط: «التسامح الإلكترونية» رسالة سلام

دبي (الاتحاد)

أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للعبة، أن بطولة «ألعاب التسامح الإلكترونية في الإمارات» تحمل في طياتها كافة رسائل التسامح والتعايش بين كافة المجتمعات حول العالم.

جاء ذلك في كلمته بمناسبة انطلاق البطولة التي تقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتسامح، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، وجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين حول العالم. وأشاد الشيخ سلطان بالدعم اللامحدود من قبل معاليه، والذي كان له الأثر الكبير في دعم الرياضة الإلكترونية، محلياً وعالمياً، وتعد واحدة من النتائج الإيجابية لمذكرة التفاهم بين وزارة التسامح والتعايش والاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، للعمل معاً لتعزيز التسامح والتعايش من خلال الرياضات الإلكترونية. وأضاف أن إقامة البطولة تفتح الباب واسعاً أمام جميع محبي ومتابعي هذه الرياضات، بالإضافة إلى الشركات والجهات الراعية للانخراط أكثر في هذا المجال الجديد، وتساهم في وضع الإمارات في مصاف الدول التي تهتم وترعى مثل هذه الرياضات، خاصة أننا نمتلك كافة المقومات والأسس التي ستساعد في تحقيق مثل هذه النقلة النوعية. وتقدم الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بالشكر والتقدير لكافة الجهات التي ساهمت في إنجاح هذه البطولة قبل أن تبدأ، متمنياً التوفيق والنجاح للمشاركين.