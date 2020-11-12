30 مبادرة رقمية بأبوظبي في 6 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، برئاسة معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، اجتماعها الخامس والعشرين عبر تقنية الاتصال المرئي، ناقش فيه أعضاء اللجنة آخر مستجدات مشهد التحول الرقمي في إمارة أبوظبي والتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن على صعيد دفع الأجندة الرقمية في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

راجع أعضاء اللجنة المبادرات والبرامج التي أطلقتها على مستوى حكومة أبوظبي، على مدار الأشهر الماضية، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية لسكان إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى المستثمرين ومجتمعات الأعمال.

حيث أطلقت حكومة أبوظبي 30 مبادرة خلال 6 أشهر ضمن محاور رئيسة أربعة، هي الخدمات الحكومية والبيانات الحكومية، والحلول الحكومية والأمن السيبراني، وقد تم إطلاق هذه المبادرات تحت إشراف اللجنة العليا للحكومة الرقمية، وذلك بهدف تسريع التحول الرقمي لحكومة أبوظبي.

الأمن السيبراني

واطلع أعضاء اللجنة على النتائج التي تحققت وسير عمل الخطط والمبادرات التي سيجري تنفيذها خلال ما تبقى من العام الحالي. وبحث الاجتماع سير العمل ومستوى التقدم الذي تم إحرازه في العديد من المبادرات والمشاريع الرقمية التي تقع ضمن أولويات اللجنة العليا للحكومة الرقمية ومجالات اهتمامها الرئيسة، والتي تتمثل في الخدمات الحكومية، والبيانات الحكومية، والحلول الحكومية والأمن السيبراني، حيث بحثت اللجنة في مجال الخدمات الحكومية، مخرجات مبادرة الشهر الرقمي لحكومة أبوظبي، ومبادرة «الحكومة المتكاملة» ومنصة الدفع الرقمي الموحدة «سداد أبوظبي»، وسياسة «المرة الواحدة»، ومبادرة تطوير ونقل المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية على المنصة الرقمية الموحدة للمواقع الإلكترونية، ومركز الاتصال الحكومي المشترك، ومنصة إدارة علاقات المتعاملين لحكومة أبوظبي، ومراكز خدمة المتعاملين، وخدمة المساعد الرقمي، وحملات التوعية المعنية بكبار المواطنين بشأن تمكينهم وتشجيعهم على استخدام الخدمات الرقمية.

إدارة البيانات

وفي مجال البيانات الحكومية، جرى بحث ومراجعة برنامج إدارة البيانات لحكومة أبوظبي، وسياسة ومعايير إدارة البيانات، وسياسة ومعايير البيانات المفتوحة، ومنصة بيانات أبوظبي المفتوحة، وحالات استخدام البيانات.

وشهد العام 2020 منذ بدايته تطورات لافتة على صعيد تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك نتيجة حزمة المبادرات والخدمات الجديدة التي تشرف على تنفيذها اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، بغية الارتقاء بتجارب المتعاملين إلى آفاق ومستويات جديدة من التميز، والتي أدت إلى ارتفاع نسبة تبني الخدمات الرقمية من قبل المتعاملين في الإمارة إلى 94%.

منظومة «تم»

وتشكل منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» ركيزة أساسية في استراتيجية أبوظبي نحو المستقبل الرقمي، حيث تعتبر الأساس الذي تستند إليه جميع المبادرات والبرامج الحكومية الهادفة إلى ضمان الانتقال السلس من الخدمات الحكومية التقليدية إلى عصر الخدمات الرقمية، وذلك من خلال تزويد سكان إمارة أبوظبي بمجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات والمنصات الحكومية الرقمية التي تتميز بمستوياتها العالية من الراحة والحماية وسهولة الاستخدام، إذ بلغ متوسط رضا المتعاملين في مراكز خدمة المتعاملين «تم» نسبة 98.7% خلال النصف الأول من عام 2020.

ونجحت حكومة أبوظبي خلال الأشهر الماضية في توفير عدد كبير من الخدمات الرئيسة التي تقدمها أكثر من 30 جهة حكومية في الإمارة على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، حيث تصل نسبة الخدمات الرقمية المدرجة على منظومة «تم» إلى 100%. وأشرفت اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية على تطوير سياسة «المرة الواحدة» التي تم إطلاقها مؤخراً من حكومة أبوظبي، وذلك بغية تحديد آلية موحدة لجمع البيانات عبر الجهات الحكومية في أبوظبي، مع ضمان مستويات عالية من الراحة والأمان، بما يكفل تزويد المستخدمين بتجارب ورحلات سلسة وخالية من التعقيد.

وتم إطلاق منصة جديدة لإدارة علاقات المتعاملين لحكومة أبوظبي، حيث تعكس هذه المنصة التعاون والتنسيق بين أكثر من 51 جهة حكومية مدرجة على المنصة بهدف تمكين مختلف الجهات الحكومية، وتزويدهم بقدرات وإمكانيات جديدة لخدمة المتعاملين عبر منظومة «تم» بشكل أفضل والارتقاء بمستوى الكفاءة من خلال تجربة وسائل اتصال متعددة.

«بيانات أبوظبي المفتوحة»

كما جرى مؤخراً إطلاق منصة «بيانات أبوظبي المفتوحة»، بهدف تمكين القطاعين الحكومي والخاص من تبادل ومشاركة البيانات المفتوحة مع المستهلكين والشركات الناشئة والجهات الأكاديمية، لتحسين الخدمات العامة ودعم اتخاذ القرارات وتعزيز النمو الاقتصادي في أبوظبي. وتوفر المنصة 1000 مجموعة بيانات مفتوحة المصدر في 10 قطاعات حيوية وبـ 6 صيغ مختلفة.

وقامت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» وبمتابعة من اللجنة العليا للحكومة الرقمية، مؤخراً بإطلاق خدمة «المساعد الرقمي»، والتي تهدف إلى تمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات وإنجاز المعاملات الحكومية عبر استخدام القنوات الرقمية من بيوتهم أو مكاتبهم.

واقع ملموس

وقال المهندس محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية وعضو ومقرر اللجنة: «تسير إمارة أبوظبي بخطى ثابتة نحو المستقبل الرقمي، مدفوعة برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ومتابعتها الحثيثة والمستمرة للخطوات والمبادرات الرقمية التي أطلقناها بالتعاون مع مختلف الدوائر والجهات الحكومية، والتي لم تدخر جهداً في سبيل تحويل خطط واستراتيجيات التحول الرقمي إلى واقع ملموس. وسنواصل العمل يداً بيد مع الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة، لطرح المزيد من المبادرات والبرامج الرقمية».

55 وثيقة رقمية

كانت حكومة أبوظبي دشنت تحت مظلة منظومة «تم»، مبادرة «الحكومة المتكاملة»، المبادرة الأولى من نوعها بالمنطقة، وتهدف إلى إنشاء منظومة عمل شاملة تتيح للجهات الحكومية تبادل بيانات الوثائق الحكومية الخاصة بالأفراد والشركات رقمياً وعبر قنوات آمنة، من خلال تحويل 55 وثيقة من ورقية إلى بيانات رقمية. ومع إنجاز المبادرة، أصبح بإمكان سكان وأفراد مجتمع الإمارة إنجاز معاملاتهم والحصول على الخدمات الحكومية، دون الحاجة إلى حمل وإبراز الوثائق والمستندات الشخصية في كل مرة لإنجاز معاملاتهم، أو عند مراجعة الجهات الحكومية، إذ تم تسجيل 84 مليون عملية تبادل للوثائق رقمياً بين الجهات الحكومية. كما تم تدشين منصة «سداد أبوظبي»، التي تعتبر أحدث منصات الدفع الرقمية الموحدة لجميع الخدمات الحكومية.

علي راشد الكتبي: المستقبل الرقمي ركيزة أساسية

أوضح معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، رئيس اللجنة العليا للحكومة الرقمية أن الإنجازات التي حققتها حكومة أبوظبي في رحلتها نحو المستقبل الرقمي تشكل ركائز أساسية للاقتصاد المعرفي المستدام، وتؤكد طموح إمارة أبوظبي لترسيخ ريادتها في مجال الحكومة الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الحكيمة. مشيداً معاليه بالمستوى العالي من التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والهيئات والدوائر الحكومية، والذي كان بمثابة الكلمة الفصل وراء نجاح الخطط والمبادرات الرقمية التي وضعتها الحكومة للانتقال إلى عصر الخدمات الرقمية.

مكتوم الشريفي: جودة عالية

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي وعضو اللجنة، الالتزام بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهداف حكومة أبوظبي وتطلعاتها نحو توفير خدمات رقمية عالية الجودة تساهم في تحسين معايير الخدمة وإسعاد المتعاملين.

راشد البلوشي: تعزيز التنافسية

قال راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي: «تنسجم أهداف أجندة التحول الرقمي مع جهود الدائرة لتعزيز تنافسية الإمارة، وجعلها وجهة رئيسة لممارسة ومزاولة الأعمال وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، ونحن ملتزمون بدفع هذه الأجندة والمساهمة في تنفيذها».

عبدالله الساهي: التحول إلى «تم»

قال عبدالله عبدالحميد الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل وعضو اللجنة: «تمكنت الدائرة من تحويل عدد كبير من خدماتها إلى منظومة «تم» الموحدة، فضلاً عن المشاركة في عدد من المنصات التي توفرها المنظومة مثل منصة «سداد أبوظبي» و«الحكومة المتكاملة»».

حمد الظاهري: رفاه اجتماعي

قال المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي وعضو اللجنة: «نؤمن بأن التحول نحو عصر الخدمات الحكومية الرقمية سيدعم أهدافنا بتحقيق الرفاه الاجتماعي لجميع السكان.. لذا نتطلع لمواصلة العمل ودعم الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي ورؤيتها للمستقبل الرقمي».

محمد بن جرش: التنفيذ الأمثل

قال محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة- أبوظبي: «حرصنا على التواصل مع جميع الجهات المعنية بالمبادرات الرقمية، وبادرنا بتقديم مختلف أشكال الدعم، وسنواصل التنسيق لضمان التنفيذ الأمثل لجميع الخطط والاستراتيجيات الرقمية المرحلة القادمة».

عامر الحمادي: كفاءة تعليمية

قال عامر حسين الحمادي وكيل دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي: «أثبتت الحلول والخدمات الرقمية كفاءتها في دعم العملية التعليمية، ما يبرهن على أهمية النهج الذي تبنته الحكومة ومبادراتها المستمرة لتطوير منظومة رقمية. ونثمن جهود تسريع وتيرة رقمنة الخدمات الحكومية وضمان استدامتها».

هشام ملك: سلاسة وجودة

قال هشام خالد ملك وكيل دائرة المالية: «نعمل على تعزيز وتوحيد جهودنا وتبادل الخبرات والمعارف مع جميع الأطراف، بما يكفل تسخير الموارد المتاحة والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات حكومية رقمية تتسم بالسلاسة والجودة، بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية».

سعود الحوسني: فوائد وإيجابيات

قال سعود عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالإنابة: «ساهمت استراتيجيات التحول الرقمي في تمكين الإمارة من مواكبة التحولات لتبقى في طليعة مدن العالم في مجال الخدمات الحكومية الرقمية. ونتطلع إلى المرحلة التالية من مسيرة التحول الرقمي وما ستحمله من فوائد وإيجابيات».

جمال الكعبي: دعم المبادرات

قال الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة- أبوظبي: «حرصنا على تقديم مختلف أشكال الدعم للمبادرات والبرامج الرقمية، لا سيما فيما يتعلق بنقل خدماتنا الرئيسة إلى منظومة «تم» الموحدة التي تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الخدمات الحكومية الرقمية في أبوظبي».

فهد الكيومي: توفير الوقت

أكد فهد سالم الكيومي، وكيل دائرة الإسناد الحكومي، أن المبادرات والبرامج الأخيرة وفرت الوقت والجهد، وحسنت مستوى جودة وكفاءة الخدمات، لافتاً إلى أن الخطوة القادمة تكمن في مواصلة تسخير التقنيات الحديثة لخدمة السكان والارتقاء بجودة حياتهم، بما يصب في نهاية المطاف في مصلحة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على امتداد الإمارة.