امتحانات الفصل الأول 22 نوفمبر الجاري.. و«عن بعد»

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ترحيل موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل الدراسية إلى 22 نوفمبر الجاري، وذلك بدلاً عن الموعد السابق الذي كان مقرراً بتاريخ 15 نوفمبر لضمان جهوزية كافة الإجراءات الوقائية، وفق ما ذكرت الوزارة عبر حسابها على تويتر.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستعقد عن بُعد لجميع الصفوف، باستثناء طلبة الصف الثاني عشر، الذين سيؤدون الامتحانات في المدارس وفق الإجراءات الاحترازية والصحية، وسيؤدي طلبة الصف الثاني عشر بمدارس التعليم الخاص المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم امتحاناتهم في المدارس الحكومية، وتوزيع الطلبة على الصفوف على أن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة 50 في المئة فقط.

وأفادت الوزارة في تعميمها إلى المدارس، بأن إجراء الامتحانات إلكترونياً سيتم على منصة «Swift Assess»، مؤكدة أهمية ضرورة التزام الطلبة بفتح الكاميرا أثناء تأدية الامتحانات عن بُعد «من المنزل».

أما امتحان مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، فسيتم عقدها إلكترونياً عن بُعد «من المنزل» لجميع الطلبة في الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر. وبالنسبة لمواد الفئة (ب)، فهي عبارة عن مهام ومشاريع يتم تسليمها وفق المواعيد الموضحة في جدول الامتحانات. وأوضحت الوزارة أن طلبة صفوف الأول والثاني والثالث، سيعتمد تقييمهم على ما أحرزه الطلبة في أعمال التقييم التكويني المدرسي، من دون تأدية امتحانات الفصل الأول.

وبالنسبة لطلبة أبوظبي، أكدت الوزارة على أهمية إجراء فحص «كوفيد- 19» والالتزام بالإجراءات الاحترازية الواردة في «دليل الإجراءات الاحترازية» (لإمارة أبوظبي). أما بقية إمارات الدولة فيشترط بالطلبة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة.

أصحاب الهمم

وأوضحت الوزارة في دليل استعداد اختبارات الفصل الدراسي الأول، عدة إجراءات متعلقة بالطلبة أصحاب الهمم، وسيخضع كافة الطلبة من الصف الرابع لغاية الحادي عشر إلى الاختبارات عن بعد. أما الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية، فسيتم تقييمهم من قبل معلم المادة بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة، ويعدّ الامتحان وفق الخطة الفردية.

وأكد الدليل أن الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية «مواءمة/‏‏‏‏ تكييف» فيخضعون لنفس الامتحان الإلكتروني المعد لبقية الطلبة بحيث يتم تقدير درجات الامتحان بناء على أهداف الخطة. أما طلبة الثاني عشر منهم، والذين سيؤدون امتحاناتهم في المدارس، فسيتم تشكيل لجان خاصة بهم تناسب حالة كل طالب وتقدم الخدمات المطلوبة بناء على احتياجاته.

الزي المدرسي

على الإدارة المدرسية خلال فترة الامتحان الحرص على التزام الطلبة بالزي المدرسي، والتأكد من شخصية الطالب عند الحضور للمدرسة، بالإضافة إلى حصر الطلبة المتغيبين عن أداء الامتحان في المدرسة، وتحديد سبب الغياب مع ضرورة رفع كشف بأسماء الطلبة المتغيبين لمديري النطاق المدرسي بعد الانتهاء من فترة الامتحان اليومي مباشرةً.