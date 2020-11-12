«42 أبوظبي» تستضيف الجلسات التحضيرية لمرشحي الدفعة الأولى

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت مدرسة «42 أبوظبي»، مدرسة البرمجة المبتكرة التي أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21) عن إطلاقها في سبتمبر الماضي، أولى جلسات التحضير الافتراضية، ضمن سلسلة من الجلسات التي ستستمر على مدى شهرين، في خطوة تستكمل فيها تحضيرات طلبة الدفعة الأولى للمدرسة قبل افتتاح أبوابها في شهر فبراير العام المقبل.

ومع استكمال 4,000 طالب للتقييم الأولي عبر الإنترنت، والذي يركز على مهاراتهم في تجاوز اختبارات المنطق والذاكرة، تستهدف جلسات التحضير الأسبوعية 200 طالب مرشح في كل جلسة، لتعريفهم بالتجربة التفاعلية والشاملة التي توفرها مدرسة «42 أبوظبي».

ويحضر المرشحون خلال جلسات التحضير شرحاً تفصيلياً حول منهجية تعليم الأقران في المدرسة، ومنهاجها المؤلف من 21 مرحلة التي ترتكز على الإتقان والتعمق في مجالات التخصص الرئيسة، بما في ذلك البرمجة الأمرية (Imperative Programming) والحوسبة المتوازية (Parallel Computing) والخوارزميات والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وقال ماجد الشامسي، مدير إدارة تطوير أعمال التعليم العالي في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ورئيس مشروع مدرسة 42 أبوظبي: «استضافت مدرسة 42 أبوظبي أول سلسلة من الجلسات التحضيرية بمشاركة 200 متقدم مرشح في جلسات الأسبوع الماضي. وإذ نشهد مستويات متقدمة للمرشحين المتقدمين للمدرسة، يمكننا أن نلمس احتدام المنافسة بينهم، ونتطلع إلى بدء اختيار الدفعة الأولى من الجيل القادم من المبرمجين في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتُعتبر مدرسة البرمجة «42 أبوظبي» إحدى الممكنات الرئيسة لرؤية أبوظبي الاستراتيجية الرامية إلى تطوير بنية تحتية تعليمية متنوعة وشاملة قادرة على تطوير وتأهيل القوى العاملة الجاهزة للمستقبل. وتعد المدرسة إحدى مبادرات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، الذي تمتد مبادراته على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم جهود التنمية المتواصلة في أبوظبي عبر توظيف استثمارات متعددة الجوانب لتطوير الأعمال والابتكار والأفراد. ومن المقرر أن تستقبل المدرسة التي يتم تشييد مقرها في قلب العاصمة أبوظبي - منطقة المستودعات في ميناء زايد، ما يصل إلى 750 طالباً عند وصولها لمرحلة التشغيل الكامل.