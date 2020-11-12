«حمدان التعليمية» تدعو للمُشاركة في «مبتكرون»

دبي (الاتحاد)

دعت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز أفراد المجتمع للمشاركة في مسابقة «مبتكرون» بفئتيها للصغار والكبار التي تهدف إلى جذب الطلبة، والأشخاص، والفرق ممن لديهم شغف الابتكار والأفكار الإبداعية لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.

ويمكن من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (fablab.ae) للمشاركين تحميل الدليل التعريفي الخاص بـ«فاب لاب الإمارات» ثم تعبئة استمارة المشاركة، وإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة.

والجائزة مخصصة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9-12 عاماً لفئة الصغار، وممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً لفئة الكبار.

وأكد الدكتور جمال محمد المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أن المؤسسة تتبنى نهجاً رائداً لترسيخ الابتكار في كامل المنظومة التعليمية من خلال العديد من المبادرات الرائدة الرامية إلى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية وتشجيعهم على تحويل ابتكاراتهم إلى مشاريع وواقع ملموس.

وقال المهيري: «تمثل مسابقة «مبتكرون» تجسيداً عملياً لرؤية المؤسسة نحو خلق جيل جديد من المبتكرين في مختلف المجالات العلمية والتقنية لمواكبة التطورات المتلاحقة في كل دول العالم».