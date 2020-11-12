إقبال على منافسات «المجاهيم» في مهرجان الظفرة

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

يواصل مهرجان الظفرة في دورته الـ 14، استقطاب أشهر ملاك مزايين الإبل في منطقة الخليج والوطن العربي للمشاركة في أقوى حدث تراثي يضم أكبر تجمع للإبل في منطقة الشرق الأوسط، وسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها جائحة كورونا، وحرصت اللجنة العليا المنظمة من جانبها على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية التي تضمن أمن وسلامة المشاركين والحضور، حيث يقام المهرجان هذا العام على مدى 3 أشهر، بواقع ثلاثة أيام نهاية كل أسبوع، ولنحو 13 أسبوعاً، وتأتي زيادة المدة الزمنية للمهرجان لإعطاء الفرصة للمنظمين والجهات المعنية لتقديم أعلى درجات الراحة والأمان للمشاركين والعاملين، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي كورونا «كوفيد- 19» وحرصاً على السلامة العامة وسلامة المشاركين والعاملين.

إحياء التراث

ويسعى مهرجان الظفرة إلى تعزيز الروح الوطنية في الأجيال الناشئة وإحياء التراث وتخليده في الذاكرة، وجعل المهرجان الملتقى الأول إقليمياً وعالمياً لملاك الإبل، وتسليط الضوء على دور الإبل في ثقافة وتراث دولة الإمارات، والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وتشجيع ملاك الإبل على اقتنائها، والحفاظ على التراث الإماراتي والخليجي والعربي وما يرتبط به من عادات، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير السياحة الثقافية وتحفيز النشاط الاقتصادي في منطقة الظفرة.

إحياء التراث وتخليده في الذاكرة

إقبال كبير

وشهدت منافسات المفاريد مجاهيم التي انطلقت صباح أمس، إقبالاً كبيراً من ملاك مزايين الإبل للمشاركة في أشواط المزاينة الأربع التي حددتها اللجنة المنظمة للشرايا والتلاد وهي (شوط شرايا لأبناء القبائل، شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح ويسمح فيه بالشركاء، شوط تلاد لأبناء القبائل شوط 1، شوط تلاد لأبناء القبائل شوط 2)، حيث توافدت أعداد كبيرة من مجاهيم الإبل أمام الشبوك قبل بدء الوقت المحدد لاستقبال الإبل المشاركة، استعداداً لخوض منافسة قوية بين أشهر ملاك الإبل، حيث باشرت لجان الفرز والتحكيم عملها لتحديد الإبل المرشحة للفوز بجوائز المهرجان، تمهيداً لإجراء الفحص الطبي على المنشطات والعبث، على أن يتم اليوم إعلان النتائج في الأشواط الأربعة التي خصصت لها اللجنة المنظمة 40 جائزة، بواقع 10 جوائز للمراكز الأولى في كل شوط.

ملاك الإبل

وتبدأ اليوم لجان التحكيم في استقبال ملاك الإبل الراغبين في خوض منافسات أشواط الحقايق، وتشمل 3 أشواط هي (شوط شرايا لأبناء القبائل، شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح - يسمح بالشركاء، شوط تلاد لأبناء القبائل)، على أن يتم إعلان النتائج الخاصة بها غداً «السبت»

وفي الوقت ذاته قررت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان منع مشاركة الإبل المريضة أو المصابة بأي نوع من الفطريات مثل الجرب، أو القرع، أو الحساسية، أو أي مرض معدٍ تقره اللجنة الطبية، كما قررت اللجنة أيضاً في حال اكتشاف لجنة التشبيه حالة تهجين في شوط إنتاج العزبة، يحق للمالك الاستبدال أو فحص تطابق الدم DNA وعليه إحضار الأم والأب في خلال مدة أقصاها 30 يوماً.

تسليط الضوء على دور الإبل في ثقافة وتراث الإمارات (من المصدر)

منع مشاركة الإبل المريضة

وأوضح محمد عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل، أن القرارات والاشتراطات والمعايير التي تضعها اللجنة المنظمة تهدف في المقام الأول المصلحة العامة ونجاح المهرجان في تحقيق أهدافه التي يسعى إليها، مشيراً إلى أن قرار منع مشاركة الإبل المريضة يهدف إلى الحفاظ على جميع الإبل المشاركة، ويضمن صحة وسلامة الجميع.

وأضاف المهيري أن هناك اشتراطات يجب مراعاتها خلال المشاركات، ومنها التزام صاحب الإبل بإثبات أن الإبل المشاركة هي ملك خالص له ولأبنائه وتأدية القسم أمام اللجنة، وفي أشواط الشركاء تكون مسؤولية المطية مشتركة بين الشركاء، وفي حال أن أحد الشركاء تبين أن لديه حالة أخرى، يتم حرمانه شخصياً، كما يجب حضور الشركاء لأداء القسم أمام اللجنة، ولا يسمح للإبل بالمشاركة إن لم تكن مسجلة في التسجيل المسبق للأشواط، وكذلك لا يسمح لأي شخص لا يحمل بطاقة مشارك بالمشاركة.

حجب جائزة

قررت اللجنة حجب جائزة المراكز التي لا يرتقي الحلال المشارك فيها لمستوى الجائزة، وكذلك يسمح للإبل المشاركة في أشواط البيرق المشاركة في أشواط التحدي، وإذا حدث لا قدر الله أي ضرر للإبل المشاركة في الشبوك المخصصة للمزاينة والمبيت، لا يتحمل المهرجان أي تعويض أو مسؤولية وأثناء حجز المطايا في شبوك المبيت، كما يمنع دخول المالك الشبوك، ويتم حجز المطية والمشاركة فقط من دون أي وليفة. وكذلك يمنع لحاف المطية أثناء الحجز، كما يمنع حمـل بيـرق أو أي علـم، مـا عـدا علـم دولـة المشـارك ومـن يخالـف ذلـك تلغـى جميـع مشـاركاته، ويحرم من جميـع جوائزه، ويتم حرمانه من المشـاركة فـي المهرجـان، وإذا تم رمي الوشاح من قبل المشارك أو أحد أبنائه أو أحد أقاربه أو أي شخص تلغى جميع مشاركاته ويحرم من جميع جوائزه، ومن المشاركة في المهرجان، كما يتم استبعاد أي مشارك ويحرم من جميع جوائزه في حال تعدى لفظياً على أي من اللجان كافة، ويمنع انسحاب أي متسابق بعد بداية الشوط حتى إعلان النتيجة.