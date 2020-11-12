شرطة أبوظبي تستعرض جهودها في «الأزمات والكوارث»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، محاضرة بعنوان «جهود شرطة أبوظبي في إدارة الأزمات والكوارث»، ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الظفرة في دورته الـ 14».

وأكد المقدم مبارك محمد الخييلي بشرطة أبوظبي اهتمام شرطة أبوظبي بتطوير المنظومة الأمنية في إدارة الأزمات والكوارث، وفق أفضل الممارسات العالمية وتحقيق أهدافها واستراتيجيتها ورؤيتها وصولاً لمجتمع آمن. واستعرض المراحل الأربع لإدارة الطوارئ والأزمات بدايةً من وقاية المجتمع والتوعية والتحذير والعمل اليومي الدؤوب في تطبيق كافة إجراءات السلامة، ومرحلة الاستعداد والجاهزية بأفضل الممارسات وتوفير الأجهزة وإعداد الخطط الاستراتيجية والسيناريوهات والبرامج والمبادرات والعمليات والخدمات المبتكرة والإبداعية، وإعداد وتأهيل الفرق والكوادر الشرطية وتنمية قدراتهم الذاتية بالدورات المستمرة، ثم مرحلة تفعيل أجهزة الإنذار العام والإعلان عن حالات الطوارئ بوضع أهداف وقياسها لمواجهة التحديات والمتغيرات باعتماد أساليب عمل متجددة ومتطورة، والتي تعتبر الضمانة الأكيدة للفوز بثقة المجتمع بما يضمن سرعة وسلامة التعافي.

وتحدث عن الضباب الذي يعد من الكوارث الطبيعية والطرق المثلى التي يتم تطبيقها في إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية وحسن إدارة الظروف المناخية، وطرق تحديد المخاطر والوقاية مشدداً على ضرورة الالتزام باتباع اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق ومتابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية.