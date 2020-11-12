بلدية رأس الخيمة تمدد فترة «إزالة العزب»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن تمديد فترة إزالة العزب في منطقة عوافي والمناطق القريبة منها وبالتحديد البرية، لإعطاء الأفراد فترة زمنية للانتهاء من إزالة تلك العزب، وذلك ضمن حملات ميدانية في كافة المواقع والمناطق البرية في الإمارة، التي تشهد إقامة المخيمات والعزب المؤقتة، بهدف التحقق من التزام الجميع بقرار منع إنشائها.

وقال منذر الزعابي، مدير عام الدائرة وعضو فريق الطوارئ والأزمات والكوارث، إنه تم تمديد فترة إزالة العزب في المناطق البرية في إمارة رأس الخيمة، والتي تأتي ضمن الجهود الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا، وخاصة خلال الفترة المقبلة التي تشهد اعتدال حالة الطقس وتوجه كثيرين إلى التخييم والبقاء مطولاً في العزب المنتشرة بمختلف مناطق الإمارة، منوهاً إلى أن الدائرة قامت في الفترة الماضية بتوزيع منشورات عديدة على مختلف شرائح المجتمع، تتضمن أهم تلك القرارات التي يتعين على الجميع التعرف عليها.