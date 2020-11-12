2000 أكاديمي في ندوة أبحاث أنظمة الرعاية الصحية بدبي

دبي (الاتحاد) - تتواصل فعاليات الندوة العالمية السادسة حول أبحاث الأنظمة والسياسات الصحية «HSR2020»، التي تشارك في تنظيمها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع مركز ترشيد السياسات الصحية التابع لكلية العلوم الصحية بالجامعة الأميركية في بيروت، ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة بيل ومليندا جيتس الخيرية، إذ ناقشت جلساتها الافتراضية 3 موضوعات رئيسية، وهي التعليم والأمن الصحي وإعادة تصور الأبحاث.

وأقيمت فعاليات ندوة بعنوان «إعادة تصور الأنظمة الصحية من أجل عدالة اجتماعية وصحة أفضل» واختتمت أمس، حيث تركز جلساتها التي تعقد افتراضيا على تعزيز أنظمة الرعاية الصحية خصوصاً في استمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وتناقش التحديات التي تواجه بلدان منطقة شرق البحر المتوسط خلال الفترة الحالية، وتتطرق إلى سبل القيادة، والتطور المهني في مجال الرعاية الصحية.

وتجمع الندوة التي تعقد افتراضيا لأول مرة على مستوى بلدان منطقة شرق البحر المتوسط صناع القرار، وأهم المؤسسات الصحية العالمية، وأفضل المتخصصين إلى جانب أكثر من 2000 متحدث علمي وأكاديمي رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «أدى تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19)، إلى إرساء معايير جديدة لوضع سياسات صحية مختلفة كلياً، ومن شأن هذه الندوة التي تشكل منصة مثالية لتبادل الأفكار المساهمة في وضع أطر عامة تحدد مسار وتوجه قطاع الرعاية الصحية على المستويات المحلية، والإقليمية والعالمية في الوقت الراهن، وفي مرحلة ما بعد انتهاء جائحة كورونا كوفيد- 19».

واشتمل اليوم الأول من الندوة على جلسة بعنوان «بناء القدرات لمواجهة التحديات متعدّدة القطاعات في مجال الصحة: تحويل أدوار وتجارب المعلمين وصانعي السياسات في بحوث السياسات والنظم الصحية، وأدارتها الدكتورة جينا تيدي، كبيرة المحاضرين في مركز النظم الصحية. وبحوث السياسات في معهد غانا للإدارة العامة في غانا، حيث قدمت خلالها العديد من النماذج التي من شأنها المساهمة في بناء المهارات، والخبرات عبر وسائل تفاعلية تعزز اكتساب المعرفة والتعلم، وتتمثل في مجموعة اختبارات لفحص وتقييم برامج التطوير المهني المستمر.

وخلال اليوم الثاني عُقدت جلستان رئيسيتان، الأولى بعنوان«معاً جميعاً.. أنظمة صحية أقوى تغطية شاملة وأمن صحي» قدمتها جوليا سالاكو، المديرة الفنية في منظمة الصحة العالمية، تطرقت فيها لكيفية تعزيز قدرة الأنظمة الصحية على مواجهة التحديات المستقبلية بالاستفادة من دروس (كوفيد- 19)، مبينة أن التغطية الشاملة والأمن الصحي عمل جماعي يسهم في تعزيز الأنظمة الصحية، لا سيما عند الاستثمار في المنافع العامة للقطاع الصحي.