«التربية»: امتحانات الفصل الدراسي الأول 22 نوفمبر الجاري

أعلنت وزارة التربية والتعليم انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة يوم 22 نوفمبر الجاري وذلك لجميع المراحل الدراسية.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستعقد «عن بعد» لجميع الصفوف باستثناء طلبة الصف الثاني عشر حيث من المزمع أن تكون في المدارس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية.