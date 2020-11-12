تمديد حملة الكشف المبكر عن البروستاتا لمدة عام

سامي عبد الرؤوف (دبي)- أعلنت جمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية، أنها قررت وبالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة، تمديد حملة الكشف المبكر عن البروستاتا لمدة عام آخر، مؤكدة ضرورة إجراء الفحص لكل من تجاوز 40 عاماً.

وأشارت الجمعية إلى أن اكتشاف المرض في المراحل الأولى يسرع ويعجل من عملية الشفاء بنسبة لا تقل عن 95%، لافتة إلى أن أكثر أمراض المسالك شيوعاً في الدولة هي التهابات المجاري البولية، وحصيات الجهاز البولي وتضخم البروستاتا.

وانطلقت، اليوم في دبي، أعمال (مؤتمر الإمارات الدولي التاسع لأمراض وجراحة المسالك البولية)، والذي تزامن مع انعقاده (المؤتمر السابع عشر للرابطة العربية لجراحة المسالك البولية والتناسلية). وذلك بحضور مجموعة كبيرة من النخب الطبية المتخصصة من داخل الدولة وخارجها.

ويشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من العلماء والأطباء والمتخصصين الذين حضروا إلى مقر انعقاد المؤتمر في مركز دبي التجاري العالمي، إلى جانب نخبة أخرى تفاعلت مع أنشطة المؤتمر افتراضياً.

وأكد معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، في كلمته الافتتاحية، أن تنظيم مؤتمرين بهذا الحجم وتلك الأهمية يعكس قدرات دبي الهائلة وإمكانياتها اللامحدودة لاستضافة الأحداث والمؤتمرات التخصصية الكبرى، ولاسيما في المجال الطبي، الذي تمكنت دبي من أن تكون في صدارة ساحته الدولية.

وقال: جميعنا يعلم الأولوية المتقدمة التي تحتلها أمراض المسالك البولية والتناسلية لدى المؤسسات الصحية على مستوى العالم.. والجميع يعلم أيضاً المخاطر التي تهدد سلامة وصحة وحياة الناس في مختلف المجتمعات من جراء الإصابة بهذا النوع من الأمراض.

ولفت إلى تحذيرات منظمة الصحة العالمية في هذا الجانب، وتأكيد المنظمة على ارتباط أمراض المسالك البولية والتناسلية، بالعديد من الأمراض الأخرى، وفي مقدمتها أمراض الأورام، والأمراض المعدية، التي تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة والصحة الإنجابية وحتى الصحة النفسية.

وأوضح القطامي، أن هيئة الصحة بدبي تعمل وبشكل متواصل على تحديث وتطوير وتوسيع نطاق خدمات أقسام أمراض وجراحة المسالك البولية والتناسلية، في منشآتها الطبية، وهي تحرص على رفدها بأفضل الكفاءات التخصصية، إلى جانب تزويدها بأحدث التجهيزات والتقنيات والحلول الذكية.

وأكد معاليه أن الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي بتلك الأقسام وهذا التخصص على وجه التحديد هو ما مكن أطباء الهيئة من تسجيل نجاحات متوالية في جراحة المسالك البولية والتناسلية، وعملياتها الكبرى التي تجريها كوادرنا باقتدار.

وعقب كلمته افتتح معالي القطامي معرض المستلزمات والتجهيزات الطبية المصاحب للمؤتمر الذي يضم العديد من الشركات الرائدة محلياً وعالمياً.

مشاكل البروستاتا

من جهته، قال الدكتور عبد القادر الزرعوني رئيس جمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية، رئيس مؤتمر، في تصريحات صحفية: «قامت الجمعية، ومن خلال حملة الكشف المبكر عن أمراض ومشاكل البروستاتا التي تم إطلاقها العام الماضي، بإجراء مسح وطني على مستوى الدولة شمل حوالي 1000 شخص».

وأضاف:«من إجمالي العدد المذكور استكمل 700 بياناتهم، وتبين أن18% ممن استكملت بياناتهم لديهم حالات مشتبه بها بسرطان البروستاتا مما يتطلب منهم استكمال الفحوص الأخرى مثل التصوير المغناطيسي والتصوير التلفزيوني».

وأشار إلى عمل فحص يتم عن طريق الدم، وذلك للتأكد من حالاتهم الصحية وفيما إذا كان لديهم سرطان بروستاتا أم لا، لافتاً إلى أن الجمعية قررت العمل على تمديد هذا الحملة، نظراً لأهميتها الطبية.

ويناقش المؤتمر الحصيات البولية وسلس البول عند الكبار والأطفال والنساء، والعيوب الخلفية بالجهاز التناسلي، وتضخم البروستاتا وسرطانات الجهاز البولي، وخاصة البروستاتا والخصية والمثانة البولية، إضافة لاستخدام المناظير والروبوتات بعمليات المسالك البولية، وعدد من أوراق العمل.

ويعد مؤتمر الإمارات الدولي لأمراض وجراحة المسالك البولية، منصة مثالية لتسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات المتخصصة في مجال جراحة المسالك البولية، ويشكل المؤتمر مظلة دولية تجمع العديد من الجمعيات العربية والدولية، وبحضور متحدثين من مختلف أنحاء العالم.