الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية للوفيات والإصابات بكورونا

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الخميس، حصيلة يومية قياسية لوفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، تسجيل 851 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة (وهو رقم قياسي جديد). كانت البلاد سجلت، أمس الأربعاء، 840 إصابة جديدة بالفيروس، وكان رقماً قياسياً أيضاً في عدد الإصابات اليومية.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 65 ألفاً و108 حالات.

وأضاف فورار، في الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات الجائحة، أن المصالح الصحية رصدت 18 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة وهو أيضاً رقم قياسي يرفع مجموع الوفيات إلى 2111 منذ اكتشاف الوباء في الجزائر نهاية فبراير الماضي.

وأشار المتحدث إلى وجود 53 مريضاً في العناية المركزة.