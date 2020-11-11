إعلان معايير اختيار معلمي المدرسة الرقمية

دينا جوني (دبي)

قال المنسق العام للمدرسة الرقمية وليد آل علي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في منطقة 2071 في أبراج الإمارات، بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: إن المؤسسة وضعت جملة من المعايير في اختيار المعلمين المشاركين في المدرسة الرقمية، وبعد انتهاء الفترة التجريبية من المبادرة، سيتم الإعلان عن معايير اختيار المعلمين وفتح باب التطوع للراغبين بذلك في سبتمبر 2021.

وبين أنه في المرحلة الحالية، سيتم الاعتماد على المعلمين الموجودين في المناطق المستهدفة من المبادرة بعد إخضاعهم لتدريب مكثف في التعليم الرقمي. وقال: إنه ستتم مواجهة تحديات ضعف البنية التحتية الرقمية في مخيمات اللاجئين، والدول الفقيرة المستهدفة بالبرنامج من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بها، لضمان حصول الطلاب المستهدفين على برنامجهم التعليمي دون أي عقبات. وأوضح أن التعليم الرقمي لا يتطلب أكثر من تسجيل الطالب، وتوفر جهاز حاسب آلي متصل بالإنترنت، ليتمكن من الالتحاق بصفه الدراسي من بيته. وأكد أن المرحلة التجريبية تستهدف طلبة الصفوف «الثامن والتاسع والعاشر» في أربع دول، تضم الأردن والعراق ولبنان وسوريا، مما يساعد فرق المبادرة على قياس النتائج بدقة عقب التجريب.