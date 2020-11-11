سيف بن زايد يلتقي وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عن بُعد

أبوظبي (الاتحاد)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس - عن بُعد - معالي أمير أوحانا وزير الأمن الداخلي بدولة إسرائيل، وذلك تعزيزاً لأواصر التعاون بين البلدين ضمن جهود تفعيل الاتفاقية الإبراهيمية.

وناقش سموه مع وزير الأمن الداخلي في إسرائيل، خلال اللقاء، برامج ومشاريع مشتركة بين الوزارتين، من ضمنها برامج مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال بالشراكة مع الأمم المتحدة والقطاعات الخاصة والعامة، إلى جانب مشاريع تكنولوجيا ابتكارية وبرامج تتعلق بمكافحة الجرائم العابرة للحدود، وأخرى تطويرية في قطاع الدفاع المدني.

سيف بن زايد في حديث مع وزير الأمن الداخلي في إسرائيل

وأكد الجانبان ضرورة دعم القطاعين الاقتصادي والسياحي في الدولتين، من خلال تطوير خدمات مشتركة تستهدف أمن وسلامة مجتمعي البلدين، واتفقا على تشكيل فريق مشترك للعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة، تمهيداً لإطلاقها في المستقبل.