ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للإنتوساي

أبوظبي (وام)

شارك ديوان المحاسبة في الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي لمنظمة الإنتوساي، والذي عقد أمس الأول عبر الاتصال المرئي عن بعد.

وقال معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: إن مشاركة دولة الإمارات تأتي بصفتها عضواً في المجلس التنفيذي، إضافة إلى أنها تترأس عدداً من اللجان المهنية بالمنظمة.. لافتاً إلى أن المجلس ينعقد لأول مرة عن بعد، بسبب ما فرضته الظروف الصحية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا في العالم.

وذكر أن المجلس سينظر في عدد من التقارير والمواضيع المدرجة على جدول أعماله تتصل بمختلف النشاطات الرقابية، التي نفذتها مجموعات العمل الإقليمية التابعة للمنظمة، وكذلك الميزانية والحسابات الختامية للمنظمة عن العام المنصرم.

وقال معاليه: إن دولة الإمارات ممثلة بديوان المحاسبة قد تقدمت بمشاريع قرارات لاعتمادها من المجلس التنفيذي تتصل بتنفيذ مذكرة التفاهم بين منظمة الإنتوساي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بشأن التعاون بين الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد، من خلال توظيف الدور الفاعل الذي تقوم به الأجهزة الرقابية لجهة مكافحة الفساد في القطاع الحكومي.