«موارد الشارقة» تدعو الباحثين عن عمل للتسجيل في «البرامج الإلكترونية»

الشارقة (الاتحاد)

دعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة الباحثين عن عمل من حملة جميع المؤهلات العلمية، المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة، من جميع مدن ومناطق الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، للتسجيل في البرامج التأهيلية الإلكترونية الجارية في نوفمبر الحالي.

وتتضمن البرامج دورات تدريبية تعقد بنظام التدريب عن بعد، تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتتواءم مع متطلبات المرحلة. وتزود المشارك بتقنيات حياتية هامة؛ استجدت الحاجة لها في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم.

وتشمل برامج الشهر الحالي: إدارة علاقات العملاء وجودة الخدمة، ومهارات التحكم بالغضب، والتوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية، والإدارة والتخطيط الاستراتيجي للتسويق، واعرف نفسك من خلال الأزمات، والمبادرة وأخذ القرارات، وآليات التميز في الصحة والسلامة المهنية.

وتتراوح مدد الدورات من يوم إلى 4 أيام، ويحصل الباحث عن عمل بعد اجتياز الدورة على شهادة معتمدة من دائرة الموارد البشرية. ويتاح التسجيل في البرامج من خلال الأرقام الهاتفية المعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالدائرة hr_sharjah في تويتر وإنستجرام، حيث يستقبل قسم التأهيل بالدائرة الترشيحات، ثم يتواصل مع المرشحين من الباحثين عن عمل لتأكيد المشاركة.

وتأتي هذه البرامج ضمن مساعي الدائرة لتوظيف التكنولوجيا في التدريب والتأهيل عن بعد؛ استثماراً للتقنيات الحديثة في هذا المجال الهام.