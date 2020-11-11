محمد بن راشد: خليفة بن سلمان مسيرة ممتدة ورحلة تنموية

دبي (الاتحاد)

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن تعازيه لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، ولأهل البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة. وأشار سموه إلى المسيرة الممتدة للفقيد في خدمة بلاده ورحلته التنموية التي ساهمت في صياغة تاريخ البحرين الحديث، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ومغفرته. وكتب سموه عبر «تويتر»: «تعازينا لشقيقنا ملك البحرين ولأهلنا في البحرين الحبيبة في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة». وأضاف: «مسيرة ممتدة في خدمة بلده، ورحلة تنموية ساهمت في صياغة تاريخ البحرين الحديث.. نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولأهلنا في البحرين الصبر والسلوان».