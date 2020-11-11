محمد بن زايد: خليفة بن سلمان ترك إرثاًً ثرياًً من العمل الوطني المخلص

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن تعازيه لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

وقال سموه: إن الفقيد الكبير كان ركيزة أساسية من ركائز البناء والتنمية في البحرين الشقيقة، وترك إرثاً ثرياً من العمل الوطني والخليجي المخلص، سائلاً المولى عز وجل أن يلهم آل خليفة الكرام جميل الصبر والسلوان.

ودون سموه في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، قوله: «رحم الله فقيدنا الكبير الشيخ خليفة بن سلمان.. كان ركيزة أساسية من ركائز البناء والتنمية في البحرين الشقيقة، وترك إرثاً ثرياً من العمل الوطني والخليجي المخلص.. تعازينا ومواساتنا إلى الملك حمد وولي عهده والشعب البحريني الشقيق.. ونسأل الله أن يلهم آل خليفة الكرام جميل الصبر والسلوان.