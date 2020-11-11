حمدان بن زايد: خليفة بن سلمان كرس حياته لخدمة وطنه وأمته

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عن تعازيه لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وآل خليفة الكرام، والشعب البحريني، بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، وقال سموه: إن الفقيد كان قائداً حكيماً كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ودون سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قوله أمس: «خالص التعازي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وولي عهده ولأسرة آل خليفة الكرام وللشعب البحريني الشقيق في وفاة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، كان رحمه الله قائداً حكيماً كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته».