طحنون بن محمد: خليفة بن سلمان صاحب مسيرة بيضاء

العين (الاتحاد)

أعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، عن تعازيه لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، والشعب البحريني، بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

وقال سموه: إن الفقيد كان صاحب مسيرة بيضاء في خدمة قضايا بلده وأمته.

ودوّن سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قوله أمس: «تعازينا لعاهل مملكة البحرين الشقيقة، ولأهل البحرين الكرام في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة».

وأضاف: «نرثيه رجلاً صاحب مسيرة بيضاء في خدمة قضايا بلده وأمته.. رحمه الله وألهم محبيه الصبر والسلوان».